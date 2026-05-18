Simulacre d’incendi forestal de gran abast entre Solsona, Clariana de Cardener i Cardona

El proper dimarts 19 de maig, el territori comprès entre Solsona, Clariana de Cardener i Cardona es convertirà en l’escenari d’un simulacre d’incendi forestal de dimensions considerables, que es durà a terme de 9 a 13 hores. Protecció Civil organitza aquest exercici, que també compta amb la presència de diferents equips operatius d’emergència, com els Bombers de Cardona.
Durant aquestes quatre hores, l’activitat implicarà una mobilització coordinada dels equips participants. El simulacre, que es desenvoluparà íntegrament a la franja horària prevista, té l’objectiu de posar a prova el grau de preparació davant una situació d’emergència per incendi d’alta intensitat.
Coordinació des del Centre de Comandament Avançat situat a Cardona
L’operatiu es monitoritzarà des del Centre de Comandament Avançat (CCA), instal·lat a Cardona. Aquest centre funcionarà com a nucli de control, desplegant la coordinació immediata i la resposta tècnica enfront d’un episodi com aquest.
La posada en funcionament del CCA permetrà als responsables dels diferents cossos seguir de prop l’evolució de l’operatiu, definint estratègies sobre el terreny i gestionant recursos d’acord amb les necessitats del moment.
Es dona la possibilitat al públic que tingui interès de desplaçar-se fins als punts senyalitzats per observar, de manera directa, el funcionament de la coordinació d’un dispositiu d’emergència d’aquesta naturalesa i dimensió.
Alteracions temporals al Parc Cultural de la Muntanya de Sal durant el simulacre
Quant al Parc Cultural de la Muntanya de Sal, l’activitat turística prevista per al dia del simulacre s’ajustarà amb mesures puntuals. Els visitants només podran accedir-hi caminant, ja que l’accés motoritzat estarà restringit, i l’aparcament es traslladarà de manera transitòria al Camp de Vida Activa.