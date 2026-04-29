Europa va afrontar el 2025 incendis «sense precedents» que van cremar més d’un milió d’hectàrees

L'informe anual publicat aquest dimecres pel Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Mitjà Termini (ECMWF, per les seves sigles en anglès), que gestiona el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, i l'Organització Meteorològica Mundial (OMM), constata que Europa va afrontar l'any passat onades de calor i incendis "sense precedents", sequeres prolongades i una pèrdua de massa glaciar.
Copernicus alerta que el continent s'escalfa més ràpidament que qualsevol altra regió del món, la qual cosa fa que Europa estigui més exposada a fenòmens climàtics extrems.
Onades de calor “sense precedents”
El 95% del territori europeu va registrar temperatures anuals superiors a la mitjana durant l'any passat. Les temperatures d'estiu van ser superiors a la mitjana a gran part del continent el 2025, amb diverses onades de calor, dues de les quals es van classificar entre les 30 més greus registrades a Europa.
Al juliol hi va haver la segona onada de calor més greu registrada a Europa, amb una durada de 25 dies (7-31 de juliol) i que va afectar una gran part del continent, mentre que la de l'agost va ser la 22a més greu. L’onada de calor de principis d’agost a Espanya va ser la més intensa des d'almenys el 1975.
Un dels episodis més alarmants va tenir lloc a la regió subàrtica de Fennoscàndia, que va patir una onada de calor sense precedents de tres setmanes de durada, amb temperatures que van superar els 30 °C fins i tot dins del cercle polar àrtic. Aquest escalfament també va tenir una cara marítima: el 86 % de la regió oceànica europea va patir onades de calor marines fortes, sent el 2025 l'any amb la temperatura superficial del mar més alta registrada mai.
Desgel a l’Àrtic
Les glaceres europees van patir una pèrdua neta de massa, sobretot a Islàndia, que va patir la segona pèrdua més gran de la seva història. A més, la capa de neu va ser un 31 % inferior a la mitjana del període, mentre que la capa de gel de Groenlàndia va perdre 139 gigatones de gel, un volum equivalent a 1,5 vegades el total de totes les glaceres dels Alps europeus. Els experts avisen que la reducció de la superfície reflectora accelera encara més el procés d'escalfament global.
Incendis forestals
L'any 2025 es van cremar aproximadament 1.034.550 hectàrees, la xifra més alta registrada fins ara, afectant especialment la península Ibèrica, el Regne Unit i Alemanya. Els incendis forestals van causar almenys tres morts i van afectar unes 500 persones.
El 2025, les tempestes i les inundacions a Europa van causar almenys 21 morts i van afectar unes 14.500 persones. Tot i això, les precipitacions extremes i les inundacions van ser menys generalitzades que en els darrers anys.
Paral·lelament, l'escassetat d'aigua va ser una constant: el 70% dels rius europeus van mostrar cabals anuals inferiors a la mitjana, i prop del 53 % del territori europeu va patir sequera durant el mes de maig.
Accelerar la restauració dels ecosistemes
L'informe reconeix que s’està avançant en la transició energètica. Durant el 2025, les energies renovables van subministrar el 46,4% de l'electricitat a Europa, amb l'energia solar assolint un màxim històric del 12,5%. A Catalunya, en canvi, no va passar del 15,5%.
Per contra, l’informe avisa que la biodiversitat està greument amenaçada i que les polítiques europees de restauració d'ecosistemes s’han d'accelerar. La Unió Europea s'ha compromès amb objectius jurídicament vinculants per restaurar els ecosistemes a gran escala, inclòs almenys el 20% de les zones terrestres i marines per al 2030 i tots els ecosistemes que ho necessitin per al 2050.