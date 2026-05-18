Interrupció del trànsit a la carretera de Sant Llorenç a Solsona pel reasfaltatge final de la via

Les obres de construcció de la nova rotonda de Solsona a la carretera de Sant Llorenç (LV-4241) amb la C-462 i el carrer de Francesc Ferrer i Guàrdia entren a la recta final. Amb motiu dels treballs de fresatge i reasfaltatge, aquesta setmana s’ha d’interrompre completament el trànsit rodat en diferents fases de l’actuació. En una primera etapa, fins a mitja setmana, el tall afectarà el tram comprès entre el carrer del Sol i la nova rotonda.
Les obres, executades per la Diputació de Lleida, formen part del projecte de millora de la travessera urbana de la carretera de Sant Llorenç i de construcció d’una nova rotonda a l’altura de l’Escola El Vinyet. La intervenció, iniciada l’octubre passat, quedarà enllestida abans de final de mes, a falta dels últims retocs.
Per garantir la mobilitat mentre durin les afectacions, es proposen recorreguts alternatius per connectar el sector de la Cabana d’en Geli amb el del Pont i la carretera de Manresa. Els vehicles poden circular pel carrer del Pedraforca i el vial del cementiri, en ambdós sentits, o bé pels carrers de la Verge de Montserrat, Font del Corb i el Pallars fins a reconnectar amb la carretera de Sant Llorenç.
Així mateix, el veïnat del sector de l’antic escorxador pot sortir pel camí del Cementiri, on es retira la pilona durant els dies de màxima afectació al trànsit.
Aquestes obres de la Diputació de Lleida, consensuades amb l’Ajuntament, tenen l’objectiu de millorar la seguretat viària tant de vehicles com de vianants en una de les principals vies d’entrada i sortida de Solsona. El projecte ha consistit en la construcció d’una rotonda, la renovació del ferm, l’ampliació de voreres, la incorporació d’un carril bici i la millora de l’enllumenat públic.
Aquestes actuacions, llargament reivindicades, han de permetre reduir la velocitat del trànsit a la travessera urbana i fer més segura i accessible aquesta zona, especialment transitada des de l’obertura de l’edifici definitiu de l’Escola El Vinyet, l’any 2022.