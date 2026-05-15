Solsona reservarà gratis el 3 per cent de les localitats dels espectacles de pagament a col·lectius vulnerables

Aquest estiu es posarà en marxa a Solsona la Butaca solidària, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Solsona amb la voluntat de fomentar una cultura més inclusiva, accessible i socialment compromesa. El projecte consistirà en la reserva del 3 per cent de les localitats dels espectacles escènics i concerts de pagament que es programin al teatre comarcal i la sala polivalent per destinar-les gratuïtament a persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat.
La iniciativa s’ha presentat aquest divendres al teatre comarcal solsoní amb la participació de l’alcaldessa, Judit Gisbert; el regidor de Cultura, Albert Colell; la gerent d’Amisol, Laia Ximenis, en representació de les entitats socials, i el president de l’associació L’Altreatre, Arnau Abella, com a entitat programadora.
La Butaca solidària neix amb l’objectiu de facilitar l’assistència a espectacles i activitats culturals a persones de la ciutat que es troben en situació de vulnerabilitat social o econòmica. El projecte respon a la voluntat municipal de garantir l’accés universal a la cultura i afavorir la participació de tots els col·lectius en la vida cultural. “L’accés a la cultura és un dret i, alhora, contribueix a normalitzar la inclusió social de persones vulnerables”, destaca l’alcaldessa. “Fa temps que cuinem aquesta proposta, perquè entenem que la cultura ha d’estar a l’abast de tothom”.
"El fet que tant el teatre comarcal com la sala polivalent siguin municipals facilita la promoció de la responsabilitat social en aquest sentit i el compromís comunitari en la programació cultural de Solsona”, subratllen Judit Gisbert i Albert Colell. “Tant de bo s’hi afegeixin també els equipaments privats”, expressen.
A diferència d’altres programes similars, les persones beneficiàries de la Butaca solidària podran entrar als espectacles de manera totalment gratuïta, un dels motius pels quals s’ha ideat aquesta iniciativa, segons Judit Gisbert.
Coordinació amb les entitats socials
Les entitats socials vinculades inicialment al projecte són Amisol, Sol del Solsonès, Volem Feina, Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys, el CRAE i Centre L’Estrella, Creu Roja i El6 Servei d’Intervenció Socioeducativa del Solsonès. Tot i això, resta obert a altres col·lectius amb un perfil propici per adherir-s’hi. “Aquesta és una llavor que esperem que vagi creixent”, manifesta l’alcaldessa.
Per a Laia Ximenis, d’Amisol, “la cultura no és només entreteniment, sinó que fomenta el sentiment de pertinença i a tots ens iguala”. A més, considera que iniciatives com aquesta “són eines culturitzadores, en tant que promouen que persones que no haurien pensat a anar a un espectacle ho valorin pel fet que els hi regalin l’entrada i acabin consumint cultura elles i el seu entorn”.
Des de les arts escèniques, Arnau Abella admet que és un repte arribar a tothom. “Tenim un públic que ve sempre, però costa introduir gent nova als circuits culturals. Hi ha persones que ni tan sols s’identifiquen com a possibles destinataris”. Per això celebra la Butaca solidària “per arribar a aquelles persones que a vegades queden més al marge”.
La mecànica
Des de la regidoria de Cultura, quan es programi algun espectacle s’enviarà un correu a totes les entitats participants i, de manera coordinada, es consensuarà el repartiment de les localitats en funció de la tipologia d’acte que es consideri més adient per a cada col·lectiu.
La reserva de places s’aplicarà a tots els espectacles, actes i activitats culturals de pagament que es duguin a terme en aquestes instal·lacions municipals. En cada cas, es reservarà un 3 per cent del total d’entrades posades a la venda. Aquesta serà una condició per a entitats, associacions, empreses o col·lectius que disposin gratuïtament d’aquests equipaments.
En el cas del teatre, el càlcul es farà sobre les 340 localitats disponibles a platea o, per als muntatges que únicament utilitzen l’escenari, sobre 120-140 places. A la sala polivalent, el nombre de seients reservats variarà en funció de l’aforament habilitat per a cada activitat. En qualsevol cas, si les places reservades no s’ocupen, es podran alliberar per a la venda general amb una antelació mínima de 48 hores.
Pel que fa als espectacles d’entitats o empreses que abonin la taxa municipal corresponent a l’ús de l’equipament, l’Ajuntament arribarà a un acord amb els programadors per determinar el nombre de localitats i decidir qui n’assumeix el cost.
L’Ajuntament preveu fer un registre d’usuaris i un seguiment continuat del projecte per tal d’avaluar-ne el funcionament i l’impacte social. A final d’any, la regidoria de Cultura i les entitats socials que s’hi vinculen en faran una valoració conjunta.
Més de 40 espectacles l’any
El primer espectacle en què s’aplicarà la Butaca solidària serà la primera cita del Cicle de concerts d’estiu, el 3 de juliol. Es preveu que la mesura pugui aplicar-se almenys a una quarantena de convocatòries culturals al cap de l’any. Durant el 2025, el teatre comarcal va programar 26 muntatges de pagament -entre música, teatre i màgia-, a més d’una quarantena d’actes gratuïts organitzats per entitats, institucions, centres educatius i AFA. Pel que fa a la sala polivalent, s’hi van organitzar 17 activitats de pagament i una trentena més de propostes d’entrada lliure.