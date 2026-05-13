El Solsonès impulsa una nova edició del «Sant i Sidra» amb música en directe i gastronomia local

El Consell Comarcal del Solsonès, de la mà de La Mare Cultural, promou una nova edició del “Sant i Sidra”, una iniciativa que combina música en directe i gastronomia de proximitat i que tindrà lloc els dies 16 i 17 de maig a la plaça de Sant Isidre de Solsona, en el marc de la Fira de Sant Isidre.
La proposta es planteja com un espai de trobada obert i festiu que vol reforçar el vincle entre cultura i territori, posant en valor tant el talent musical com la qualitat dels productes agroalimentaris locals.
La programació musical arrencarà dissabte a dos quarts de set de la tarda amb una selecció d’artistes i formacions que aportaran diversitat d’estils i sonoritats. A dos quarts de set serà el torn de Kris Tena, cantautora que ha anat construint una veu pròpia dins l’escena catalana contemporània. La seva proposta combina pop, harmonies jazzístiques i textures experimentals, amb cançons íntimes i personals interpretades principalment en català. Després de publicar el seu primer àlbum autoeditat, “Game Girl”, actualment treballa en un nou disc, “mai adeu”, amb col·laboracions destacades del panorama musical català.
A tres quarts de vuit pujarà a l’escenari Joan Garriga & Madjid Fahem, un duet que uneix dues trajectòries essencials de la música mestissa europea contemporània. Joan Garriga, fundador de projectes com Dusminguet i La Troba Kung-Fú, és considerat un dels creadors de la “rúmbia”, mentre que Madjid Fahem és conegut internacionalment per la seva llarga trajectòria com a guitarrista de Manu Chao i Radio Bemba Sound System. Junts ofereixen un format íntim i vibrant que fusiona rumba, cúmbia, folk mediterrani i rock mestís.
Ja entrada la nit, a dos quarts de deu, actuarà Jaç Voraç, projecte musical osonenc que transita entre el reggae, el punk i el folk amb una proposta festiva, irreverent i carregada d’energia. El grup s’ha consolidat dins els circuits alternatius i festius catalans gràcies a directes intensos i cançons que combinen humor, crítica social i ritmes ballables.
La jornada de dissabte es clourà amb Idilia, banda catalana de rock electrònic que destaca per una posada en escena enèrgica i una sonoritat contemporània i poètica. Després de presentar el seu primer llarg, “Idilia”, el grup ha aconseguit una gran acollida dins l’escena musical catalana, situant-se entre els discs destacats del rock en català als premis Enderrock 2025.
La programació continuarà diumenge a partir de dos quarts de dotze del matí amb el concert familiar d’Els Terrícoles del capità Twang, una proposta desenfadada i participativa pensada per a tots els públics.
A banda de la música, el “Sant i Sidra” també posarà en valor la gastronomia i els productes de proximitat amb la participació de Divina Croqueta i La Salivera, així com una selecció de vins i begudes del territori a càrrec del celler El Miracle, el celler Cal Mestre, el celler Alma de Alcón i la cooperativa Biolord.
L’activitat compta amb la col·laboració de l’Escola Arrels i està organitzada per La Mare Cultural.