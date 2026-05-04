La Fira de Sant Isidre de Solsona celebrarà la 73a edició amb un programa que reforça l’essència agrícola, comercial, cultural i festiva

Solsona tornarà a esdevenir l’epicentre de l’activitat econòmica, social i cultural del Solsonès amb una nova edició de la Fira de Sant Isidre, que enguany arriba a la 73a edició consolidada com una de les cites firals de referència del territori.
Organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès i la Comissió Organitzadora de la Fira, la programació combina les mostres tradicionals i l’activitat firal amb noves propostes que reforcen el caràcter transversal, viu i participatiu de l’esdeveniment.
“La Fira de Sant Isidre arriba a la 73a edició consolidada com una de les grans cites del Solsonès i com un reflex del que som com a comarca: terra pagesa, emprenedora, viva i orgullosa de les seves arrels”, ha destacat la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, M. Claustre Sunyer, que també ha remarcat que “la Fira és un punt de trobada, d’activitat i d’orgull col·lectiu que any rere any projecta Solsona i el Solsonès”.
En relació amb el fet que, malauradament, per segon any consecutiu la Fira no comptarà amb presència de vaques, Sunyer ha expressat “tot el suport al sector ramader amb l’esperança que l’any vinent es pugui recuperar aquesta presència tan emblemàtica dins la Fira”.
Entre els grans eixos d’aquesta edició es mantenen les mostres de bestiar —amb la XXIV Mostra de bestiar equí, la XVI Mostra d’oví i cabrum i altres activitats vinculades al sector primari—, així com la fira industrial i comercial, la maquinària agrícola, l’automoció, la mostra d’artesania, la fira d’entitats i l’exposició de tractors i maquinària d’època.
Enguany també es consolida Sant i Sidra, la proposta musical i gastronòmica estrenada l’any passat, que torna amb una programació de concerts i oferta de proximitat per convertir-se en un dels espais destacats del cap de setmana.
La Fira creix també en xifres i participació. El nombre d’expositors passa dels 124 de l’any 2025 als 138 d’aquesta edició, mentre que la programació inclourà una quarantena d’actes i tres exposicions. Pel que fa a la mostra ramadera, la presència de bestiar equí augmenta de 5 a 18 corrals i la mostra d’oví passa de 16 a 20. El pressupost de la Fira d’enguany ascendeix a uns 95.000 euros.
Quatre dies d’activitats per a tots els públics
La programació arrencarà dijous 14 de maig amb una jornada tècnica sobre gestió de males herbes tòxiques en pastures i extensius al Consell Comarcal del Solsonès.
Divendres s’hi afegiran propostes com les portes obertes al Hub Forestal del CTFC, un pòdcast en directe sobre habitatge digne, maridatges gastronòmics, la presentació del projecte Solsonianes, una xerrada sobre orígens i història, i el directe del programa La Sotana al Cine París.
El gruix de la Fira es viurà dissabte i diumenge amb activitats continuades de 10 a 21 hores i una extensa agenda que inclourà la inauguració oficial a càrrec del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i de la secretària general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Cristina Massot Berna; el XXVIII Zoom Fotogràfic de la Fira; trobades de vehicles clàssics i súper cars; tir al plat; exhibicions esportives; espectacles familiars; concerts; presentacions literàries; teatre, i cites festives com el Bestiari Fest 2026.
Entre les novetats d’enguany hi haurà La SexTruck, espai itinerant de sensibilització sobre sexualitats i feminismes, així com diverses propostes familiars i culturals repartides per diferents espais de la ciutat.
Diumenge la programació continuarà amb la recuperació del concurs de tala de troncs, trobades de cotxes i motos clàssiques, exhibicions de dansa, concerts, el festival d’Espaigua i una nova jornada del Sant i Sidra.
Expositors, concursos i exposicions
La Fira tornarà a reunir desenes d’expositors vinculats a l’automoció, la indústria, el comerç, el sector agrari, les entitats, l’artesania, els oficis i l’alimentació, convertint Solsona en un gran aparador del teixit productiu i associatiu del territori.
Entre les activitats destacades hi haurà també el XXVIII Zoom Fotogràfic de la Fira, el concurs de tir al plat, el concurs de tala de troncs i diverses exposicions, entre les quals sobresurt Transhumància, del fotoperiodista Oriol Clavera, dedicada a reivindicar el patrimoni i el present de la ramaderia extensiva.
A més, el Museu de Solsona farà portes obertes durant el cap de setmana i acollirà activitats específiques dins la programació firal.
Una fira feta entre tots
La Fira de Sant Isidre és possible gràcies a la implicació del teixit institucional, econòmic i social del Solsonès, amb la participació d’entitats, empreses, col·laboradors i patrocinadors que contribueixen a mantenir viva una cita referent per a la comarca.
Des de l’organització es convida el veïnat de la comarca i els visitants a viure intensament una fira que, més enllà de l’activitat econòmica, és també punt de trobada, celebració i projecció de futur.
Tota la programació i la informació detallada es poden consultar a www.solsonesfires.cat.