Oberta la convocatòria d’ajuts de menjador i transport escolar per al curs 2026-2027

El Consell Comarcal del Solsonès informa que ja s’ha obert la convocatòria per sol·licitar els ajuts de menjador i transport escolar per al curs 2026-2027.

Publicat el 04 de maig de 2026 a les 12:53

Les sol·licituds es poden presentar telemàticament a través de la seu electrònica de l’ens comarcal o presencialment amb cita prèvia, fins al 29 de maig de 2026.

Totes les persones interessades poden consultar les bases reguladores publicades a l’e-tauler del Consell Comarcal i al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP) núm. 73, de 17 d’abril de 2026, a través del següent enllaç: Bases al BOP núm. 73 - 17/04/2026

Des del Consell Comarcal es recomana no esperar a última hora per presentar la sol·licitud i assegurar-se que la documentació aportada és completa, ja que no s’admetran sol·licituds incompletes.

Per tramitar l’ajut, el Consell Comarcal del Solsonès ha incorporat un nou aplicatiu a fi d’agilitzar els tràmits i fer-los més fàcils per a la ciutadania. Per tal de sol·licitar els ajuts, cal accedir als següents enllaços de la mateixa web del Consell Comarcal del Solsonès, just sota l’apartat de ‘Destacats’:

https://solbeques.gesmit.elsolsones.cat/ (ajuts de menjador)

https://soltransport.gesmit.elsolsones.cat/ (ajuts de transport i menjador obligatori)

Així mateix, i en relació amb les sol·licituds de cursos anteriors, el dia 11 de maig al matí i el dia 12 de maig a la tarda atendran personalment la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, M. Claustre Sunyer, i la consellera d’Educació, Sara Vilches, per atendre i resoldre els dubtes i les queixes que tingueu. Per demanar cita prèvia o per a més informació, podeu trucar al 973 48 20 03 o adreçar-vos presencialment al Consell Comarcal del Solsonès.

 

 

