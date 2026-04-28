El Consell Comarcal del Solsonès impulsa una nova sessió del projecte «Més digitals» a Sant Llorenç de Morunys

El Consell Comarcal del Solsonès redobla l’aposta sobre el projecte “Més digitals”, una iniciativa formativa adreçada a apropar el món digital a la gent gran de la comarca i fomentar l’autonomia en l’ús de les eines tecnològiques més habituals. En aquesta nova edició, la formació es durà a terme a Sant Llorenç de Morunys, amb inici previst el 12 de maig, i una proposta presencial de 15 hores que combina aprenentatge pràctic i ús quotidià del telèfon mòbil com a eina de suport a la vida diària.
El programa s’adreça a persones que ja tenen una autonomia bàsica en l’ús de les tecnologies digitals però que volen aprofundir-hi i descobrir noves funcionalitats que els facilitin les gestions quotidianes.
Aprendre a treure el màxim profit del mòbil
El curs proposa un recorregut pràctic per diferents usos del dispositiu mòbil. En una primera part, els participants aprendran a utilitzar-lo per planificar sortides i excursions, localitzar punts d’interès, consultar rutes de transport i revisar la previsió meteorològica. A continuació, el programa treballa com el mòbil pot esdevenir una eina central per a la gestió del dia a dia: recordatoris de cites mèdiques, gestions bancàries, compres en línia i l’ús de l’IdCAT Mòbil per accedir de manera segura als serveis digitals. El curs també inclou continguts dedicats a l’organització i compartició de fotografies i vídeos, amb l’objectiu de facilitar la connexió amb familiars i amistats, així com un bloc final centrat en l’entreteniment digital, amb música, sèries, pel·lícules i lectures digitals.
Reptes pràctics i aprenentatge aplicat
La formació es desenvoluparà a partir de quatre grans reptes pràctics:
• Com puc anar a...?: localització de punts d’interès, ús del transport i consulta meteorològica.
• Tot en un sol lloc!: gestions quotidianes com cites mèdiques, banca en línia i compres digitals, i introducció a l’IdCAT Mòbil.
• Desem i compartim: gestió, organització i compartició de fotografies i vídeos.
• Relaxem-nos i gaudim: consum de continguts digitals com música, cinema, sèries i lectura.
Inscripcions
Les persones interessades poden inscriure’s al Consell Comarcal del Solsonès, a l’àrea de Serveis Socials, o bé trucant al 973 48 32 34.
Compromís amb la inclusió digital
Amb aquesta nova sessió, el Consell Comarcal del Solsonès reforça el seu compromís amb la inclusió digital i la formació al llarg de la vida, facilitant que la ciutadania pugui incorporar les eines digitals amb més seguretat, confiança i autonomia. El projecte “Més digitals” s’emmarca en una estratègia de reducció de la bretxa digital i d’acompanyament a les persones en el procés de transformació tecnològica.