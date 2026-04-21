El Consell Comarcal i l’Arxiu Comarcal del Solsonès tornen a convocar el concurs literari per a la gent gran

El Consell Comarcal del Solsonès i l’Arxiu Comarcal del Solsonès han obert una nova edició del concurs literari adreçat a persones majors de 60 anys amb l’objectiu de fomentar la participació activa de la gent gran, preservar la memòria col·lectiva i incentivar la creativitat. El certamen contempla dues modalitats, prosa i poesia, amb temàtica lliure. Cada participant podrà presentar una obra per modalitat, que haurà de ser original, inèdita i escrita en català. Els treballs s’han de presentar mecanografiats, amb lletra Arial de mida 12 i interlineat d’1,5, en format DIN A4 i a una sola cara.
Pel que fa a l’extensió, en la modalitat de prosa serà d’un màxim de cinc folis, mentre que en poesia no podrà superar els 75 versos. Les obres s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça ciutadania@elsolsones.cat. En el cos del missatge caldrà indicar el títol de l’obra, el nom complet de l’autor o autora i les dades de contacte. El text s’haurà d’adjuntar en format PDF, identificat amb el títol i un pseudònim, per tal de garantir l’anonimat durant el procés de valoració. El termini de presentació finalitza el 29 de maig de 2026. El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es donarà a conèixer el 30 de juny.
El jurat estarà integrat per representants d’Òmnium Solsonès, del Consell de la Gent Gran del Solsonès i de Solsona, dels Serveis Socials Bàsics i de l’Arxiu Comarcal del Solsonès, i estarà presidit per la consellera de Drets Socials, Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal del Solsonès. S’atorgarà un premi de 200 euros per a cadascuna de les dues modalitats. Una mateixa persona no podrà ser guanyadora en ambdues categories. Les obres premiades restaran en propietat del Consell Comarcal del Solsonès i de l’Arxiu Comarcal del Solsonès, que es reserven el dret de reproduir-les, sempre amb el reconeixement de l’autoria. Des del Consell Comarcal del Solsonès i l’Arxiu Comarcal del Solsonès es convida totes les persones majors de 60 anys a participar-hi i a compartir les seves vivències, records i inquietuds a través de l’escriptura. Aquesta iniciativa vol esdevenir també un espai d’expressió i reconeixement del paper actiu de la gent gran en la creació literària.