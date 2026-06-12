Solsona incrementa fins a 8.000 euros l’ajut per habitatge rehabilitat destinat a lloguer social

L’Ajuntament de Solsona ha obert una nova convocatòria d’ajuts adreçada a propietaris d’habitatges desocupats que vulguin fer-hi obres de reforma per incorporar-los a la borsa municipal de lloguer social. Les novetats d’aquest any són l’increment de l’import màxim de la subvenció per habitatge, que passa de 6.000 a 8.000 euros, i l’exclusió dels immobles situats dins el nucli antic, que ja disposaran de línies específiques de rehabilitació del Pla de barris.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és contribuir a mobilitzar el parc d’habitatges buits de la ciutat i facilitar-ne la incorporació al mercat de lloguer assequible. Segons les estimacions municipals, a Solsona hi ha uns 420 habitatges desocupats, que representen aproximadament el 9 % del parc residencial. D’aquests, prop del 40 % necessiten una reforma parcial o integral per poder ser habitats.
Els ajuts s’atorgaran en règim de concurrència no competitiva i consistiran en una subvenció a fons perdut equivalent al 50 % del cost de les despeses acreditades de les actuacions subvencionables, amb un màxim de 8.000 euros per habitatge. Com a contraprestació, els propietaris hauran de destinar l’immoble a la borsa de lloguer de l’Ajuntament durant un període mínim de cinc anys.
La dotació pressupostària de la convocatòria és de 30.000 euros, la mateixa quantitat que l’any passat. En l’edició anterior, però, s’hi va acollir un únic habitatge, que es va incorporar al parc de lloguer social.
Actuacions subvencionables
Entre les actuacions subvencionables hi ha les obres de rehabilitació i posada al dia necessàries per garantir les condicions mínimes d’habitabilitat; la renovació o adequació de les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament; l’arranjament de banys i cuines; les millores en l’aïllament tèrmic o acústic, i el repàs o substitució d’elements deteriorats com pintura, paviments, portes o finestres.
Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 d’octubre de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Solsona (https://solsona.eadministracio.cat/), on també s’especifica la documentació necessària.