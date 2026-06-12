Neix la xarxa «Aquí, pots» d’establiments i espais públics de Solsona on acudir en casos d’urgència

Solsona acaba de crear la xarxa d’establiments i espais col·laboradors “Aquí, pots”, una iniciativa impulsada pel Consell d’Infants i Adolescents per saber on acudir en casos d’urgència quan són al carrer si necessiten tenir accés a un telèfon o al lavabo. La presentació pública del projecte, aquesta tarda en roda de premsa, ha anat a càrrec de representants d’aquest òrgan consultiu de l’Ajuntament.
“Fer de Solsona una ciutat més amable, segura i acollidora per a tothom” és l’objectiu d’aquesta iniciativa, segons ha remarcat Núria Casillas. La idea neix d’una necessitat detectada pels mateixos infants i joves, que sovint es troben en situacions quotidianes al carrer en què no saben on anar per fer una trucada, anar al lavabo, orientar-se o demanar ajuda a una persona adulta de confiança.
La xarxa vol donar resposta a aquestes situacions puntuals i, al mateix temps, afavorir l’autonomia dels més joves i reduir-ne la dependència del telèfon mòbil. A més, també està pensada per donar servei a qualsevol persona, no únicament als menors, en cas de necessitat puntual.
Actualment, formen part d’“Aquí, pots” 15 espais públics i 28 establiments privats, amb la col·laboració de la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona (UBIC). Entre els punts adherits hi ha equipaments públics com el Museu de Solsona, el Centre Sanitari del Solsonès, el Casal cívic i comunitari Xavier Jounou o el complex poliesportiu, així com comerços, bars i altres tipus de negocis a peu de carrer.
Aquests espais exhibeixen a l’entrada un distintiu de color taronja que indica els serveis que ofereixen: possibilitat de fer una trucada, fer ús del lavabo o ambdues opcions. Tal com ha subratllat Roc Ezpeleta, “qualsevol persona podrà reconèixer fàcilment aquests punts de suport quan els necessiti” amb adhesius de color taronja que mostraran la icona corresponent. “La idea és saber que hi ha llocs de confiança on poder anar quan es produeix una situació inesperada·, tal com ha explicat Ona Soldevila.
Arreu del nucli urbà
Els punts “Aquí, pots” es distribueixen per tot el municipi, des de l’entrada de la ciutat per la carretera de Manresa fins al nucli antic, passant per l’entorn del passeig, l’avinguda de Sant Jordi i el parc de la Mare de la Font, entre altres indrets. Les localitzacions van ser identificades conjuntament pels infants i adolescents participants en el projecte.
La voluntat és que la xarxa continuï creixent, tal com ha destacat Iona Sances. Els establiments interessats a adherir-s’hi només han de sol·licitar-ho a l’Ajuntament de Solsona. La relació actualitzada de punts col·laboradors es podrà consultar al web municipal, dins l’apartat d’Infància. Així mateix, es difondrà el projecte entre les famílies i la ciutadania a través de diferents accions comunicatives, entre les quals hi ha l’edició de fulletons amb el plànol i la publicació de vídeos a les xarxes socials.
La primera iniciativa conjunta
“Aquí, pots” és el primer projecte ideat i madurat conjuntament pels grups d’infants i joves del Consell d’Infants i Adolescents, que habitualment treballen de forma separada. Entre tots, representen la població solsonina de 3r de primària fins a 4t d’ESO de tots els centres educatius de la ciutat.
L’execució de la iniciativa l’han assumit l’Ajuntament de Solsona i l’Oficina Jove del Solsonès, i hi col·laboren la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Solsonès, el Museu de Solsona i la UBIC.
Amb “Aquí, pots”, Solsona fa un pas més en la construcció d’una ciutat educadora que promou l’autonomia dels nens i nenes i joves i reforça la corresponsabilitat comunitària. Com han expressat els seus promotors, “entre tots i totes podem construir una ciutat on ens sentim més segurs i acompanyats”.
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Xarxa "Aquí, pots" d'espais públics i establiments on acudir en casos d'urgència