Personal docent del Solsonès es concentra a Solsona per exigir millores laborals i salarials

Un grup ampli de professionals de l’ensenyament de la comarca del Solsonès ha articulat una Assemblea de Docents del Solsonès per posar sobre la taula la necessitat de revisar tant les condicions laborals com les salarials dins el sector i reivindicar-ne la dignitat. Aquest col·lectiu van prendre la iniciativa d’organitzar una concentració aquest dimecres a la tarda a la plaça del Camp a Solsona, aprofitant una nova convocatòria de vaga. Entre el personal assistent, docents tant de centres públics com concertats han volgut fer patent una situació que, segons manifesten, ha portat el sistema educatiu fins a un punt de saturació per manca de recursos bàsics.
Reclamacions laborals i condicions del professorat
Durant la protesta, el propòsit central dels docents del Solsonès ha estat evidenciar la necessitat de condicions professionals suficients per garantir una educació d’autèntica qualitat a l’alumnat. Entre les demandes s’hi inclouen "una negociació real" entre el Departament d’Educació i els sindicats, la incorporació de més recursos, la disminució d’alumnes per aula, més suport a la diversitat, menys càrrega administrativa i un salari adequat. Aquestes reclamacions han sortit més enllà de les aules, traslladant-se també als espais públics per tal d’incidir sobre l’administració.
L’assemblea denuncia que la precarietat i la càrrega excessiva dins el sistema educatiu, sumades a l’absència de reconeixement del paper de molts professionals, generen una problemàtica que supera l’anècdota puntual. Segons el manifest llegit durant l’acte, s’està davant de deficiències de caràcter profund que, segons el col·lectiu, han desencadenat el col·lapse del sistema. Així, es fa una crida a la defensa de l’educació "per protegir el futur de tothom".
La mobilització docent ha reunit una xifra pròxima al centenar de persones, on destacaren les samarretes grogues representatives de la pública i les blaves de la concertada. Durant la convocatòria, s’han penjat pancartes, llegit el manifest i, posteriorment, una quarantena de mestres ha participat en una assemblea per discutir tant l’estat de la situació com els següents passos a seguir. Es manté l’agenda de mobilitzacions amb la intenció d’afegir-se a la manifestació convocada a Barcelona aquest divendres.
MANIFEST ASSEMBLEA DE DOCENTS DEL SOLSONÈS
3 de juny de 2026
Arran del menyspreu i la falta d'entesa per part del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, els i les docents de la comarca hem creat l'Assemblea de Docents del Solsonès.
Com a assemblea ja fa setmanes que ens hem organitzat per aconseguir unes condicions laborals dignes per tal de donar una educació de qualitat real al nostre alumnat. En el període de vagues í mobilitzacions històriques en què hem estat immerses, hem volgut mostrar el nostre malestar aplicant mesures i actuacions tant als centres educatius com als carrers.
Una d'aquestes actuacions és que la majoria dels centres de la comarca ens hem adherit al manifest ATUREM LES SORTIDES EDUCATIVES", de la qual també en formen part més de 1.100 centres de tot Catalunya. Ens neguem a fer sortides, ja que suposen una responsabilitat civil que no ens empara davant la llei amb qualsevol contratemps que pugui sorgir, perquè són fora de l'horari escolar, algunes són amb pernoctació i no són remunerades.
Aquesta actuació és una mesura de pressió collectiva i som conscients que té conseqüències per a altres collectius vinculats al món educatiu i del lleure, els quals també formen part d'un sistema sostingut massa sovint gràcies a la precarització, la sobrecàrrega i la manca de reconeixement de moltes professionals. Per això, volem expressar-los el nostre respecte solidaritat. També animem a totes les famílies i a la comunitat educativa que donin suport en aquesta Iluita collectiva i que sumem forces per millorar la qualitat del sistema educatiu.
Actualment, ens trobem en un període de votació del "PREACORD" que ha presentat ei Departament d'Educació i ha estat acceptat per part d'alguns sindicats. Tot i tenir alguns avenços, deixa fora una part important de les reivindicacions que han motivat les vagues, Ies mobilitzacions, les pèrdues econòmiques i el desgast assumit pel conjunt del collectiu docent. EI preacord no recull cap mesura concreta per a afrontar contundentment l'emergència educativa que patim. No existeix cap compromís específic de reducció de ràtios, una mesura imprescindible per millorar la qualitat educativa i les condicions de treball. La inversió en educació continuarà estant per sota del 4% del PIB català, a la cua del conjunt de l'Estat i molt lluny del 6% que la mateixa LEC determina. No hi ha voluntat pressupostària entorn l'educació i es demostra dia rere dia. Estem dient que no a aquesta pujada de sou que tan de soroll està causant, i estem dient que no perquè no és això pel que fa tant de temps que ens estem mobilitzant. Tenim clar el que demanem i no es contempla dins d'aquest preacord:
• Demanem una resposta seriosa envers la situació de l'educació inclusiva, ja que en el preacord les noves dotacions anunciades estan molt lluny de cobrir les necessitats reals dels centres i difícilment canviaran la realitat quotidiana d'alumnes i professionals.
• Demanem que les vetlladores, les TIS, les TEEI i el PAE siguin internalitzades dins el sistema educatiu amb la garantia d'unes condicions dignes i estabilitat laboral.
• Demanem que es posi al centre del debat l'etapa del 0-3, reconeixent a les educadores que pateixen una precarietat insuportable i que s'han aixecat en defensa d'aquesta etapa educativa essencial, amb vagues històriques les quals el Departament s'esforça a ignorar.
• Demanem el rebuig de manera frontal i directa davant la infiltració policial així com també als plans d'enviar Mossos dins del centres educatius.
• Demanem un model educatiu amb més recursos, menys ràtios, una millor dotació a l'escola inclusiva i menys burocràcia,
Estem aquí per reivindicar etapes sovint invisibilitzades, com el 0-3, i per reclamar les necessitats especifiques de les escoles rurals. Sense oblidar, la necessitat de recuperar el nivell adquisitiu de les docents.
Des de fa anys el collectiu docent demana i alerta d'aquesta crisi existent, però a causa de la inacció dels diferents governs, i amb l'incompliment del 6% d'inversió en educació, el sistema educatiu ha coll·lapsat. És per això que les docents diem: JA N'HI HA PROU!
Defensar l'educació, no és només una reivindicació, és vetllar pel futur de tothom.
ASSEMBLEA DE DOCENTS DEL SOLSONÈS