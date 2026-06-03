Solsona convoca la ciutadania per escollir les propostes finalistes dels pressupostos participatius

Quines propostes han de passar a la votació final dels pressupostos participatius de Solsona? El dimecres 17 de juny a dos quarts de vuit del vespre a la sala cultural de l’ajuntament, els solsonins i solsonines podran escollir la desena o dotzena d’iniciatives finalistes del procés 2026-2027 d’entre la cinquantena d’idees validades tècnicament. Serà en un taller participatiu presencial.
La trobada és oberta a tothom, encara que no s’hagi participat en les fases anteriors ni es conegui el procés en detall. Durant el taller es treballarà sobre les 47 propostes que han superat la valoració tècnica, seleccionades d’entre les 191 aportacions rebudes durant el mes de març. L’objectiu és decidir col·lectivament quines iniciatives són més prioritàries, útils i transformadores per a Solsona abans de sotmetre-les a la votació popular final.
D’entre les 47 aportacions ciutadanes validades, algunes són fruit de la fusió de diverses propostes similars. Al portal dels pressupostos participatius es pot consultar les aportacions rebudes, incloses les que han estat descartades i els motius corresponents.
Les propostes excloses responen principalment a tres supòsits: que no compleixen les bases del procés, per exemple, perquè superen el límit pressupostari de 100.000 euros o no són competència municipal; que ja estan previstes per l’Ajuntament, o bé que actualment es troben executades o en fase d'execució.
Tres grans àmbits d'actuació
Les iniciatives que han superat el filtratge tècnic s’han agrupat en tres grans blocs temàtics: equipaments, mobiliari i instal·lacions municipals; via pública, accessibilitat i mobilitat, i zones verdes, places, parcs i entorn fluvial i natural.
En l’àmbit d’equipaments i instal·lacions municipals destaquen actuacions com la millora o ampliació de l’skatepark i el pumptrack; la creació d’una ruta històrica, cultural i patrimonial amb videoguies adaptades amb llengua de signes catalana; la construcció d’un dipòsit de recollida d’aigües pluvials; l’habilitació d’aparcaments per a bicicletes i patinets, o l’adquisició d'un equip de so per a espectacles de format mitjà, una idea que ja es va presentar en l'edició anterior dels pressupostos participatius.
Pel que fa a la via pública, l’accessibilitat i la mobilitat, entre les actuacions plantejades hi ha la construcció d’una plataforma elevada i la millora de la seguretat dels passos de vianants de la carretera de Torà; l’arranjament de nous trams de vorera en punts com el carrer d’Antoni Gaudí o el carrer de Pere Màrtir Colomés (l’anomenada pujada de l’institut), també sol·licitat en l’edició anterior dels pressupostos participatius; el condicionament de voreres amb paviment antilliscant o la creació d'un itinerari segur per accedir a peu a l’Escola El Vinyet.
Finalment, quant a zones verdes, parcs i entorns naturals, les iniciatives validades inclouen la millora de la seguretat de l’itinerari que voreja la ribera: actuacions per potenciar la biodiversitat i la senyalització de l’entorn fluvial; la millora del drenatge del camí de la Mare de la Font; la reconstrucció de trams de pedra seca malmesos; la cobertura de l’escenari de la plaça del Camp, diverses actuacions en parcs infantils, així com l’adequació d’un nou espai de socialització per a gossos a la Cissa, entre d’altres.
Tota la informació sobre el procés i el detall de les iniciatives validades i descartades, es pot consultar al portal dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de Solsona: https://participa.ajsolsona.cat/pressupostos-participatius.
- Convocatòria: Taller “Top 10” dels pressupostos participatius de Solsona 2026-2027
- Dia: Dimecres 17 de juny
- Hora: 19.30 h
- Lloc: Sala cultural de l’ajuntament de Solsona