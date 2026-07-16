La Masia Cooperativa Energètica organitza una jornada informativa sobre bateries

La sessió s'emmarca en la
Setmana Europea de l'Energia Sostenible, una iniciativa impulsada per la Comissió Europea que promou l'eficiència energètica, les energies renovables i solucions innovadores per avançar cap a un model energètic més sostenible. La jornada reunirà professionals del sector per explicar de manera pràctica quines són les possibilitats que ofereixen les bateries, tant per a particulars com per a comunitats energètiques, empreses i administracions.
El programa s'iniciarà amb la benvinguda institucional de l'alcalde de Riner,
Joan Solà, seguida de la presentació de La Masia Cooperativa Energètica, a càrrec de Josep Ribalta. Posteriorment Joan Clos, de la cooperativa de segon grau on s'integra La Masia, OECOOP, abordarà els fonaments de l'emmagatzematge distribuït i els seus aspectes tècnics bàsics. La sessió es completarà amb la presentació de casos pràctics i solucions disponibles al mercat de la mà d' Oscar Montserrat, de Trevic Energia SL, i Jose Francés, de BetSolar SL.
Durant la sessió s'explicaran
qüestions clau com el dimensionament de les instal·lacions d'emmagatzematge, el marc legal vigent, les estratègies de càrrega i descàrrega intel·ligent, el paper dels vehicles elèctrics com a sistemes d'emmagatzematge, les alternatives existents tant amb instal·lacions fotovoltaiques com sense, la resposta davant possibles apagades elèctriques i els nous models de compartició de l'energia emmagatzemada.
L'objectiu de la jornada és
apropar aquestes tecnologies als socis i sòcies de la cooperativa i, per extensió , a la ciutadania i als agents del territori, oferint informació rigorosa i actualitzada sobre una de les eines que contribuiran a fer el sistema energètic més eficient, flexible i resilient. La sessió tamb é servirà per donar a conèixer les oportunitats que ofereix l'emmagatzematge distribuït per incrementar l'autoconsum, optimitzar l'ús de l'energia renovable i reforçar l'autonomia energètica de les comunitats locals. L'assistència és gratuïta, tot i que cal formalitzar la inscripció prèvia mitjançant el que figura al cartell de la jornada. codi QR