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La Masia Cooperativa Energètica organitza una jornada informativa sobre bateries

Societat

La Masia Cooperativa Energètica, una de les dues comunitats energètiques presents al Solsonès, organitza el proper 30 de juliol a les 19 hores, una jornada informativa sobre emmagatzematge elèctric distribuït a la Casa Gran del Miracle (Riner)

  • Una bateria domèstica
  • Cartell

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de juliol de 2026 a les 08:19

La sessió s'emmarca en la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, una iniciativa impulsada per la Comissió Europea que promou l'eficiència energètica, les energies renovables i solucions innovadores per avançar cap a un model energètic més sostenible. La jornada reunirà professionals del sector per explicar de manera pràctica quines són les possibilitats que ofereixen les bateries, tant per a particulars com per a comunitats energètiques, empreses i administracions.

El programa s'iniciarà amb la benvinguda institucional de l'alcalde de Riner, Joan Solà, seguida de la presentació de La Masia Cooperativa Energètica, a càrrec de Josep Ribalta. Posteriorment Joan Clos, de la cooperativa de segon grau on s'integra La Masia, OECOOP, abordarà els fonaments de l'emmagatzematge distribuït i els seus aspectes tècnics bàsics. La sessió es completarà amb la presentació de casos pràctics i solucions disponibles al mercat de la mà d'Oscar Montserrat, de Trevic Energia SL, i Jose Francés, de BetSolar SL.

 

  • Cartell

Durant la sessió s'explicaran qüestions clau com el dimensionament de les instal·lacions d'emmagatzematge, el marc legal vigent, les estratègies de càrrega i descàrrega intel·ligent, el paper dels vehicles elèctrics com a sistemes d'emmagatzematge, les alternatives existents tant amb instal·lacions fotovoltaiques com sense, la resposta davant possibles apagades elèctriques i els nous models de compartició de l'energia emmagatzemada.

L'objectiu de la jornada és apropar aquestes tecnologies als socis i sòcies de la cooperativa i, per extensió , a la ciutadania i als agents del territori, oferint informació rigorosa i actualitzada sobre una de les eines que contribuiran a fer el sistema energètic més eficient, flexible i resilient. La sessió tamb é servirà per donar a conèixer les oportunitats que ofereix l'emmagatzematge distribuït per incrementar l'autoconsum, optimitzar l'ús de l'energia renovable i reforçar l'autonomia energètica de les comunitats locals. L'assistència és gratuïta, tot i que cal formalitzar la inscripció prèvia mitjançant el codi QR que figura al cartell de la jornada. 

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