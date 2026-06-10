La Setmana Europea de l’Energia Sostenible anima la ciutadania a canviar la manera de consumir energia

La transició energètica ha deixat de ser una idea de futur per a convertir-se en una urgència del nostre present. L’encariment dels combustibles fòssils, la volatilitat dels mercats energètics internacionals i l’emergència climàtica han posat de manifest la importància de construir un model energètic més eficient, sostenible i resistent. És en aquest context que la Setmana Europea de l’Energia Sostenible de 2026 convida la ciutadania a promoure l'eficiència energètica i les energies renovables.
Amb el lema ‘Passa a l’acció: canviem l’energia’, la iniciativa, impulsada per la Comissió Europea, se celebra enguany del 9 a l’11 de juny. La campanya a Catalunya proposa accions concretes en la llar, la mobilitat i les comunitats energètiques per fer un ús més eficient de l’energia. A més, durant aquests dies, s'organitzen conferències, tallers, visites tècniques i accions divulgatives, obertes al públic en general i dirigits a professionals del sector energètic, representants polítics i empreses, entre d’altres.
Una de les accions clau és l’electrificació dels usos energètics en el nostre dia a dia. Substituir progressivament els combustibles fòssils per electricitat procedent de fonts renovables és una de les vies més efectives per reduir emissions i incrementar l’eficiència del sistema energètic, segons els experts. A més, aquest procés permet aprofitar millor el potencial de la generació renovable de proximitat i rebaixar la dependència energètica de l’exterior.
Les dades indiquen que els catalans i les catalanes encara tenim marge de millora en la nostra relació amb l’energia. De fet, el grau d’electrificació del sector domèstic és del 42,9%, segons el balanç energètic de Catalunya 2023. En canvi, els estudis de la PROENCAT 2025 indiquen que la indústria catalana podria assolir un potencial d’electrificació del 84% i que la mobilitat podria situar-se en una taxa del 62,6% en l’horitzó 2050, incloent-hi el transport per carretera, ferroviari, aeri i marítim.
Què podem fer nosaltres en el nostre dia a dia?
A les llars, la campanya posa el focus en la rehabilitació. Millorar l’aïllament de façanes i cobertes permet disminuir les pèrdues d’energia i incrementar el confort interior durant tot l’any; tant amb fred com amb calor. Aquesta actuació, combinada amb sistemes de climatització eficient, contribueix a reduir significativament la factura energètica. En aquest sentit, l’aerotèrmia és la tecnologia estrella per aconseguir aquests objectius.
Les bombes de calor permeten escalfar i refrigerar els habitatges i produir aigua calenta sanitària amb un consum molt inferior al dels sistemes tradicionals. A més, quan funcionen amb electricitat d’origen renovable, esdevenen una eina clau per avançar cap a habitatges amb menys emissions i molt més sostenibles.
Mobilitat elèctrica
La mobilitat és un altre dels grans eixos de transformació. En aquest aspecte, el vehicle elèctric és la gran alternativa més eficient, econòmica i sostenible als motors de combustió. Amb la possibilitat de recarregar durant les hores amb tarifes més reduïdes, els usuaris poden disminuir notablement la despesa energètica al mateix temps que redueixen la dependència dels combustibles fòssils.
Comunitats energètiques
L’ús de l’energia fotovoltaica ja no és cap quimera per habitatges o comunitats gràcies a l’arribada de les comunitats energètiques; una fórmula col·laborativa que permet produir, compartir i consumir energia renovable de proximitat. Mitjançant instal·lacions fotovoltaiques compartides, ciutadania, empreses i administracions poden participar activament en la generació d’energia neta i avançar cap a un mode més autosuficient i democràtic. A través del portal comunitatenergetica.cat es poden consultar i conèixer les iniciatives actives que busquen socis, recursos legals i tècnics i que estan en procés de posar-se en funcionament.
Amb desenes d’activitats repartides arreu del territori, la Setmana Europea de l’Energia Sostenible vol demostrar que la transició energètica no depèn exclusivament de les administracions o de les grans empreses sinó que la responsabilitat és compartida també amb la ciutadania i en cadascun dels nostres actes. El canvi energètic és possible i cada acció compta per a construir una Catalunya més sostenible, competitiva i preparada per als reptes del futur. Més informació icaen.gencat.cat.