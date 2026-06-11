Impunitat de l’extrema dreta?

En les darreres setmanes, a Solsona i a altres poblacions de Catalunya s’han donat uns fets realment preocupants per a la nostra ja prou esparracada democràcia.
Un grup de gent ha estat arrancant de balcons i espais públics tots els símbols, pancartes i estelades que fan referència al legítim dret d’expressió d’una voluntat popular, avalada per més de dos milions de vots al Referèndum de l’1 d'Octubre de 2017, amb la «cobertura jurídica» d’una associació que es reclama constitucionalista.
Els fets estan protagonitzats per un grup de persones autoanomenats “Unión de Brigadas de Limpieza” que es defineixen com a “Asociación constitucionalista que da cobertura jurídica a 7 brigadas de limpieza. Br Tarrasa, Alta Tabarnia, Supernenas, GLP, Diagrocs,Trabucaires y Garce», @uniondebrigadas. ASOCIACIÓN UNIÓN DE BRIGADAS (@uniondebrigadas) / X
Aquest grup és perfectament identificable, com podeu veure, amb e-correu i compte bancari, publicitats al seu compte de X, juntament amb vídeos del vandalisme comès
La repressió de l’estat espanyol i l’actitud de «porucs, mesells i traïdors», com tan bé va definir Carles Rabassa a tants presumptes independentistes, ha fet possible que l'extrema-dreta i el neofranquisme siguin capaços de violentar els espais públics i, fins i tot, balcons d’institucions sense que ningú, ni Policia, ni Guàrdia Civil, ni Mossos, ni fiscals, moguin fitxa per garantir el dret a la lliure expressió d’idees polítiques que haurien de formar part d’una veritable democràcia.
Un col·lectiu de solsonines i solsonins hem presentat una denúncia a les oficines municipals i a la comissaria del Mossos d’Esquadra de Solsona en relació al robatori, per dues vegades consecutives, de les estelades penjades a les faroles del Pont de Solsona i al tòtem del polígon dels Ametllers.
Creiem que els autoanomenats «Unión de Brigadas de Limpieza», que han penjat a les xarxes els seus actes vandàlics, són perfectament identificables i, amb la celeritat que la fiscalia actua en alguns afers, podrien ser investigats i encausats. Pensem que aquestes actuacions de Policia, Mossos i fiscalia són absolutament necessàries per tal d’evitar l’envalentiment de cèl·lules d’extrema dreta que, sense cap mena de dubte, són un perill real per a tota democràcia.
Vivim temps que no presagien res de bo. Només amb la determinació i la unió del poble català, a tots els nivells (com va saber-se construir en els anys anteriors a l’1 d’Octubre del 2017), es podrà evitar una trista repetició de la nostra història recent i fer realitat el que, democràticament, es va aprovar al nostre Parlament el 23 d’octubre del 2017.
Solsona, 10 de juny de 2026