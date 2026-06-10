Oberta una nova convocatòria d’ajuts per crear, modernitzar i consolidar negocis a Solsona

L’Ajuntament de Solsona ha obert una nova convocatòria d’ajuts per fomentar l’activitat econòmica al municipi. La línia de subvencions, que manté essencialment les mateixes bases que l’any passat, amplia enguany el termini de presentació de sol·licituds fins al 30 de setembre.
Gestionada per l’Agència de Desenvolupament Local, aquesta convocatòria té per objectius afavorir la creació d’ocupació i la modernització d’activitats econòmiques existents a Solsona i fomentar l’emprenedoria.
La regidoria de Desenvolupament Local hi destina una dotació global de 40.000 euros, distribuïda en tres línies d’ajut: 15.000 euros per a la creació de noves activitats econòmiques, 15.000 per a la modernització, millora i sostenibilitat d’activitats existents a peu de carrer i 10.000 euros per a projectes d’autoocupació. L’import màxim per beneficiari és de 2.700 euros. Els tràmits s’han de formalitzar a través de la seu electrònica municipal, aquí, on també hi ha disponibles les bases i els documents de la convocatòria.
Com en les darreres edicions, una part de l’ajut es concedirà mitjançant targetes de prepagament que s’hauran de consumir en establiments i negocis de Solsona. Aquesta fórmula permet que una part dels recursos retornin directament al teixit comercial i empresarial de la ciutat.
Criteris socials, sostenibilitat i revitalització urbana
Els criteris de valoració continuen prioritzant els projectes que afavoreixin la inserció laboral de col·lectius amb més dificultats d’accés al mercat de treball. Així, es valorarà que les persones titulars de la nova activitat o contractades siguin majors de 45 anys, joves de fins a 29 anys en situació d’atur de llarga durada, famílies amb tots els seus membres a l’atur o persones amb discapacitat reconeguda.
També es tindran en compte favorablement els projectes que contribueixin a la revitalització del nucli antic, incorporin mesures de sostenibilitat ambiental o promoguin la igualtat de gènere.
La línia d’ajuts destinada a la creació de noves activitats econòmiques subvenciona fins al 30 % de les inversions necessàries per posar en marxa un negoci, incloent-hi l’adquisició d’actius fixos, equipaments, instal·lacions, edificacions, traspassos d’establiments i el lloguer del local durant el primer any d’activitat. L’import màxim és de 1.500 euros.
La segona línia cobreix fins al 40 % de les despeses vinculades a la millora dels establiments, l’accessibilitat, l’eficiència energètica i la transformació digital dels negocis, amb una aportació màxima de 1.000 euros per sol·licitud.
Finalment, la línia d’autoocupació té com a objectiu facilitar l’emprenedoria de persones desocupades. En aquest cas, se subvenciona el 65 % de la quota d’autònoms durant els dotze primers mesos d’activitat, amb un màxim de 1.200 euros.
27 negocis beneficiaris el 2025
La convocatòria de l’any passat va beneficiar 27 projectes: 14 corresponents a la línia de modernització i millora d’activitats existents, nou per a la creació de noves activitats econòmiques i quatre en la línia d’autoocupació. Entre les iniciatives subvencionades, hi havia negocis de sectors tan diversos com perruqueries, establiments de restauració, centres de ioga, pilates i teràpies naturals, estudis d’arquitectura, consultes de psicologia, projectes d’artesania o papereries, entre d’altres.
Més d’una dècada de suport a l’activitat econòmica local
Aquests ajuts es van crear l’any 2012 com una de les primeres mesures incloses en el Pla de xoc municipal contra l’atur. Des d’aleshores, les bases s’han anat adaptant a les necessitats del teixit econòmic local per continuar donant suport a l’emprenedoria, la consolidació empresarial i la creació d’ocupació. Com sempre, en queden excloses les entitats financers i els establiments comercials amb una superfície superior als 400 metres quadrats.