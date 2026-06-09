450 veïns i veïnes demanen aturar la cessió del solar annex a la Sala Polivalent de Solsona per construir-hi habitatge social

Com és habitual, en tancar la sessió plenària de l'ajuntament de Solsona es va donar la veu al públic. D’entre la vintena de persones que hi van assistir, van intervenir alguns representants veïnals del solar del carrer d’Antoni Gaudí on es vol projectar una promoció d’habitatge protegit per reclamar l’aturada del projecte. Van reivindicar la seva petició amb l’aval de 450 signatures recollides. “Per la forma, la ubicació i la manca de planificació, transparència i consens”, van al·legar. Igualment, van reclamar una documentació que van demanar per escrit “fa 49 dies”. “La participació real no és informar quan el projecte ja està decidit”, van dir.
L’alcaldessa va insistir, tal com ha fet en les dues trobades que ha mantingut amb el veïnat, que “això és un inici d’expedient, encara no hi ha projecte i tot està per fer”. “Evidentment que respondrem la instància, però primer volíem fer les dues reunions de tu a tu”. Amb tot, Judit Gisbert va reiterar que Solsona té “un problema greu d’habitatge i l’Ajuntament té l’obligació de tirar endavant tot el que sigui possible” per posar-hi remei.
Durant la seva intervenció, els representants veïnals van anunciar que en els propers dies registraran prop de 450 signatures de ciutadans i ciutadanes que demanen aturar l'expedient de cessió del terreny. Segons van exposar, aquestes adhesions reflecteixen una preocupació transversal sobre la manera com s'està desenvolupant el projecte.
El col·lectiu va voler deixar clar que no qüestiona la necessitat de promoure habitatge social a la ciutat, sinó la ubicació escollida, les característiques de l'actuació i la manca de planificació, transparència i participació ciutadana en la seva tramitació.
Els veïns recorden que la proposta preveu la cessió durant 75 anys d'un espai públic situat en una zona cèntrica de Solsona i consideren que una decisió d'aquest abast hauria d'anar precedida d'estudis detallats sobre mobilitat, aparcament, volum edificatori i integració urbanística.
Durant la lectura del comunicat, també es va denunciar que la documentació relativa al projecte, sol·licitada formalment per instància fa gairebé cinquanta dies, encara no ha estat facilitada. Segons els promotors de la iniciativa, aquesta situació contrasta amb els missatges institucionals que apel·len a la transparència i dificulta que la ciutadania pugui conèixer amb detall les implicacions de l'operació.
Els representants veïnals van manifestar igualment que les reunions informatives convocades recentment arriben tard, ja que consideren que el debat amb la ciutadania s'hauria d'haver produït abans de posar en marxa l'expedient de cessió. En aquest sentit, reclamen un procés participatiu real que permeti valorar alternatives i incorporar les aportacions dels residents abans de prendre decisions definitives.
El col·lectiu conclou demanant a l'Ajuntament que escolti les preocupacions expressades per centenars de ciutadans, que suspengui temporalment la tramitació de la cessió del solar i que replantegi el projecte des de l'inici amb estudis previs rigorosos, informació accessible i un debat públic ampli.
Segons van afirmar durant el Ple, encara són a temps de trobar una solució consensuada que permeti donar resposta a les necessitats d'habitatge de la ciutat sense renunciar a la transparència, la confiança institucional i la participació ciutadana.