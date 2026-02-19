Més de cinquanta participants en les primeres sessions del projecte «Més digitals» al Solsonès

El projecte “Més digitals”, impulsat pel Consell Comarcal del Solsonès per apropar el món digital a les persones grans, ha iniciat aquesta setmana les primeres sessions amb una bona participació als municipis programats.
Dimarts es van dur a terme les sessions a Sant Llorenç de Morunys, amb 12 participants, i a Olius, amb 11 assistents. L’endemà, dimecres, la formació va arribar a Torà, on es van registrar 18 persones inscrites.
Des del Consell Comarcal del Solsonès es valora molt positivament la resposta obtinguda en aquestes primeres sessions, que tenen com a objectiu reforçar l’autonomia digital de les persones grans i oferir-los eines pràctiques per a un ús segur i eficient de les tecnologies.
Pel que fa a les sessions previstes a Llobera i Pinell de Solsonès, aquestes s’han posposat temporalment a l’espera de concretar el nombre mínim d’inscripcions. En aquest sentit, es fa una crida a la població d’aquests municipis i dels municipis veïns perquè s’inscriguin al programa per tal de poder confirmar noves dates i horaris pròximament.
Les persones interessades poden contactar amb el departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès al telèfon 973 48 32 34.