Què fer si et pirategen el compte d'Instagram?: els consells d'una experta en ciberseguretat

Segur que coneixes a algú a qui li hi han piratejat el compte d'Instagram o d'X o, potser, has sigut tu el que ha tingut la mala sort de trobar-se un dia el compte a xarxes socials hackejat. Quan ens veiem en aquestes situacions, els nervis ens impedeixen moltes vegades actuar de manera coherent i seguint les passes que calen per denunciar el fet i recuperar el teu compte.
Claudia Torres, experta en ciberseguretat, explica al diari digital Common Digital Perú que els pirateigs a comptes d'Instagram han augmentat molt últimament, però que existeixen tècniques i estratègies per frenar els ciberdelinqüents o evitar aquestes situacions i, sobretot, per actuar davant d'un pirateig del nostre compte a xarxes socials.
Què fer si m'han piratejat?
Un atacant no només pot llegir converses o revisar fotografies: també pot fer-se passar per tu, enganyar familiars i amics per obtenir diners o intentar accedir a altres serveis utilitzant les claus robades. De fet, són molt comunes les estafes en què els ciberdelinqüents pirategen el compte d'Instagram d'una persona i escriuen a tots els seus seguidors promocionant una web per comprar o vendre criptomonedes.
La Policia Nacional recomana avisar immediatament els responsables de la plataforma si sospites que algú ha accedit sense permís al teu perfil. També insisteixen en la necessitat de modificar la contrasenya i no facilitar dades personals o bancàries, ni fer pagaments, encara que ho demanin des d’un perfil suplantat. A més, cal advertir els contactes, en la mesura que puguem, perquè no caiguin en possibles enganys i recopilar proves, com captures de pantalla, que puguin servir en una investigació posterior.
Com protegir-se abans que passi
Torres, experta en ciberseguretat, recomana algunes claus per evitar que aquest tipus de pirateigs. En primer lloc, s'ha d'evitar concedir permisos a aplicacions de tercers des de la configuració. També es recomana no descarregar arxius ni obrir enllaços que arribin de fonts dubtoses o que utilitzin el nom de la plataforma per enganyar.
En segon lloc, cal mantenir segur el correu electrònic associat al compte, i si és possible, recomana Torres, utilitzar-ne un d’exclusiu per a xarxes socials. L'experta en seguretat també recomana navegar amb una VPN fiable quan s’utilitzen xarxes wifi públiques, ja que és a través d'aquestes que més virus i pirateigs succeeixen.
Per últim, Torres explica que cal fer servir contrasenyes fortes i revisar periòdicament l’activitat del compte, és per això que, la doble verificació que ja incorporen la majoria de xarxes socials com Instagram, és molt útil per evitar aquests tipus de pirateigs.