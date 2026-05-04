Els fets delictius van augmentar a Solsona de 256 a 348 durant el darrer any

La coordinació entre cossos de seguretat a Solsona és evident i celebrada. Aquesta és una de les conclusions de la primera Junta Local de Seguretat del mandat, celebrada dijous passat a la sala de plens de l’Ajuntament. Va presidir la sessió l’alcaldessa, Judit Gisbert, amb la participació de la regidora de Governació, Esther Espluga; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero; la directora dels Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya Central, Elena Roca, i els representants dels diferents cossos de seguretat de la ciutat.
La Junta Local de Seguretat és l’òrgan de coordinació entre l’Ajuntament i els cossos de seguretat per analitzar la seguretat ciutadana i viària. Es reuneix periòdicament per coordinar actuacions en matèria de seguretat, mobilitat i protecció civil, i està integrada per representants municipals i policials.
Increment de serveis i aposta per la prevenció
En la primera part de la sessió, es va fer balanç de l’activitat policial del darrer any amb les intervencions del cap de la Policia Local, Eliseu Ribalta; el sotsinspector cap de l’ABP del Solsonès dels Mossos d’Esquadra, Marc Minguella, i el cap primer comandant de la Guàrdia Civil, César Palop.
Durant el 2025, la Policia Local va realitzar un total de 7.782 serveis, dels quals 5.313 van ser d’ofici. Aquesta xifra representa un increment superior al 14 % respecte de l’any anterior, tot i situar-se per sota dels 8.147 serveis del 2023. Les dades sobre la seguretat ciutadana posen de manifest que la prevenció continua sent la principal tasca del cos, amb un total de 1.166 serveis.
Pel que fa al trànsit, es van interposar 1.738 denúncies, el 69 % de les quals van ser relacionades amb l’estacionament regulat. En relació amb l’accidentalitat, es van registrar 112 accidents, principalment a la carretera de Manresa, amb l’error humà com a causa més habitual.
Augment dels fets delictius, però amb bona resolució
Segons dades dels Mossos d’Esquadra, els fets delictius van augmentar a Solsona de 256 a 348 durant el darrer any (un 35,9 % més), si bé es mantenen per sota de la mitjana del país. El nivell de resolució se situa en el 69,5%, per sobre de la mitjana, i s’han registrat un total de 49 detencions (un 9,3 % menys respecte de l’any anterior).
Tant els representants dels tres cossos de seguretat com l’alcaldessa van destacar la bona coordinació existent. “Fan un treball transversal amb una bona relació que multiplica els esforços en matèria de seguretat a la ciutat”, va remarcar Judit Gisbert.
La delegada del Govern, Elia Tortolero, també va posar en relleu les bones dades de Solsona en comparació amb el conjunt del país i va encoratjar els cossos de seguretat a incrementar la seva presència al carrer per reforçar la proximitat amb la ciutadania.
Augment d’actuacions dels serveis d’emergència
En la segona part de la sessió de la Junta Local de Seguretat es va exposar el balanç dels Agents Rurals i els Bombers, amb la participació de Francesc Coll, cap de regió de la Catalunya Central dels Agents Rurals; Alberto Muñoz, sotsinspector cap de l’àrea del Solsonès, i Francesc Serra, cap d’unitat territorial de la Regió d’Emergències Centre.
Els Agents Rurals van dur a terme 266 actuacions durant el 2025, amb una incidència important en la prevenció d’incendis forestals i una atenció especial en el control de la pesta porcina. També s’ha detectat un augment dels accidents amb fauna.
Pel que fa als Bombers, el 2025 es van registrar 250 serveis no urgents. L’àmbit amb més intervencions va ser el dels salvaments, amb un total de 36 actuacions. També destaca l’increment dels incendis en edificis, que van passar de 14 a 21, majoritàriament en xemeneies, així com l’augment de les assistències tècniques (de 13 a 31), sovint relacionades amb episodis puntuals com inundacions. Els serveis vinculats a accidents de trànsit també van créixer l’any passat (de 14 a 19), mentre que només es van registrar dues intervencions per incendis en vegetació.