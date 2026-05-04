Preocupació per la presència del llop al sud del Solsonès amb tres nous atacs a bestiar

El Solsonès torna a registrar presència de llop gairebé set anys després de l’última aparició documentada, que es remunta a finals de l’estiu del 2019 a Odèn. Durant aquest període, cap altre exemplar havia provocat incidents amb ramats fins ara, segons les dades recollides recentment a la comarca.
Nous episodis de mortalitat en ramats ovins
D’acord amb la informació avançada per Regió 7, dos episodis han tingut lloc aquest any a una explotació de la Molsosa, on ovelles pasturen dins un recinte de vuit hectàrees. Deu animals van morir en el primer cas; dotze més, en el següent. La causa principal: asfíxia i aixafaments provocats quan el bestiar intenta fugir davant la presència del depredador. L’estrès també ha provocat la interrupció de la gestació en algunes ovelles.
La tercera acció, registrada a la muntanya de Pinós, ha afectat un ramat que pasturava sense cap tipus de protecció perimetral, amb el resultat de vint corders morts.
Agents Rurals, identificació del responsable i reacció local
Les primeres conclusions dels Agents Rurals apuntaven a un possible atac per part d’un grup de gossos. No obstant això, les proves d’ADN i les necròpsies fetes als animals han revelat que el responsable és un mateix exemplar de llop. Des del cos d’Agents Rurals, però, asseguren que encara s’està analitzant la situació, diuen, en el marc del seguiment habitual del llop, i no es poden avançar conclusions perquè la investigació encara està en marxa.
Amb la identificació confirmada, l’ajuntament de Pinós va informar la ciutadania de la presència d’aquest animal a la zona. La pràctica totalitat de les explotacions ramaderes al municipi són intensives i se situen en granges tancades, a excepció del ramat afectat.
Posicionament institucional i mesures de compensació
El batlle de Pinós, Xavier Vilalta, ha expressat: "La Generalitat no es pot rentar les mans: si protegeix l’espècie ha de carregar amb les conseqüències".
Han estat 3 atacs en ramats de la Molsosa i Pinós. Per això, els ramaders de la zona han començat a fer reunions per buscar sistemes de defensa i prendre mesures a través del Departament d’Agricultura, que és qui acaba compensant els danys. Pel que fa al ramader que pateix les pèrdues, aquest percep una compensació econòmica pels animals morts i un pastor elèctric, amb tanca electrificada, instal·lat per garantir la protecció del bestiar durant la nit.
Característiques dels llops solitaris
Els exemplars solitaris de llop solen correspondre a individus joves, menors de tres anys, que busquen una femella per establir un nou grup, o bé a adults allunyats del seu grup d’origen després d’alternances jeràrquiques. És el primer cop que el llop afecta aquesta part de la comarca. Fins ara, s’havia detectat al nord, a l’entorn del Port del Comte, on els ramaders ja fa anys que conviuen amb aquest animal. Des de l’estiu, però, s’haurien registrat almenys aquests tres atacs al sud.