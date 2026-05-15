Un regidor de Castellar de la Ribera s'aparta del càrrec en ser acusat d'assetjament a tres exalumnes del Conservatori del Liceu

Un regidor de Castellar de la Ribera, al Solsonès, ha decidit cessar provisionalment les seves responsabilitats al consistori, després que exestudiants del Conservatori del Liceu de Barcelona l'hagin acusat d'abusos i assetjament sexual durant la seva tasca com a professor de violoncel, segons ha informat en una investigació El Periódico aquesta setmana.
Decisió conjunta de l'Ajuntament i declaracions institucionals
L'alcaldessa Claustre Sunyer ha exposat que aquesta resolució s'ha acordat "de mutu acord" i implica la separació temporal de P.T.. Segons Sunyer: "hem decidit conjuntament que faci un pas al costat fins que s'aclareixin els fets."
Posicionament del regidor i manifestació pública
El regidor, qui també ocupa el càrrec de president d'una fundació vinculada a la música, ha confirmat la seva desvinculació temporal i ha optat per no fer valoracions sobre la situació. Segons les seves paraules: "en aquests moments m'estan assessorant jurídicament i m'han recomanat que no digui res sobre això". També ha assenyalat sentir-se "summament sorprès i trist" i ha declarat: "És la primera vegada que m'arriba informació d'acusacions contra mi. Vaig ser professor del conservatori entre 1987 i 2025 i fa un curs que estic retirat."
Denúncies i fets comunicats per exalumnes del Conservatori del Liceu
Almenys dues persones que havien estat alumnes, segons recull El Periódico, afirmen que "els va fer tocaments dins de l'aula quan exercia de professor de violoncel i que, un dia en què es trobaven al seu cotxe, les va intentar besar". Els esdeveniments es remunten a fa uns deu anys. Una altra dona ha indicat que, mentre era alumna seva i posteriorment, "li va enviar fotos despullat a través de WhatsApp".
Comunicació al Conservatori del Liceu i actuació institucional
Una de les violoncel·listes va informar la situació a un cap de departament del Conservatori del Liceu, que li va respondre que la traslladaria a la direcció. No obstant això, no consta cap denúncia formal escrita en els registres del centre.
La investigació d’El Periódico també ha posat al descobert que fa un any Inspecció de Treball va sancionar la fundació presidida per aquesta persona amb 750 euros per incompliment del registre de la jornada laboral. Ho van denunciar tres extreballadores de l’entitat que hi van ser durant l’estiu del 2024. El rotatiu explica que, tot i que només es van sancionar per aquest fet, les exempleades també van exposar que l’empresa no té departament de recursos humans i que durant les tres setmanes de l’esdeveniment “havien d’estar disponibles les 24 hores del dia sense control horari, ni de tasques, ni de calendari”. A més, no percebien complements per “plus de disponibilitat, de nocturnitat o dietes”. Les extreballadores també posaven de manifest la fundació no disposava de cap protocol contra assetjament sexual i que molts membres de l’equip no tenien el certificat de delictes sexuals al dia. Les denunciants també feien referència a un presumpte “estil comunicatiu absolutament agressiu i violent” per part de la direcció, “amb menyspreu i, fins a cert punt, humiliant”. Parlen de suposats “retrets i crítiques negatives no constructives davant de la resta de l’equip i persones alienes a l’organització”.