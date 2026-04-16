Una funcionària denuncia assetjament laboral del director de la presó de Lledoners

Una funcionària de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, ha denunciat un suposat assetjament laboral per part del director del centre penitenciari. Segons ha explicat el sindicat UGT a l'ACN, el director es va saltar els protocols interns i va manar fer un seguiment amb les càmeres de vigilància a la treballadora per sospites que podia entrar droga o telèfons mòbils a la presó. No obstant això, el director no va obrir-li cap expedient, com és obligatori, i la va "castigar" prohibint-li entrar a la zona interna de la presó i permetent-li treballar només als accessos. El Departament de Justícia ha rebut la queixa i està duent a terme les actuacions oportunes per aclarir els fets.
Segons el sindicat, el seguiment a través de càmeres de videovigilància sense formalitzar un expedient va començar fa uns set mesos. UGT diu que el protocol intern estableix que si algú té una sospita d'activitats delictives per part d'un treballador, s'ha d'obrir una investigació formal, que duen a terme entre els serveis d'inspecció del Departament de Justícia i els Mossos d'Esquadra. En aquest cas no es va fer, i el director va voler confirmar les sospites ordenant a treballadors interins i no funcionaris que seguissin amb les càmeres aquesta funcionària.
Fa unes tres setmanes la dona va voler parlar amb el subdirector del centre per una qüestió laboral. En arribar al despatx hi havia també el director, que, segons el sindicat, va tancar la porta i va "arraconar, abraonar-se i acusar" la dona de mantenir una relació sentimental amb un pres i de proporcionar-li drogues o telèfons mòbils, prohibits a l'interior del centre. Li va proferir crits durant una hora, segons fonts sindicals i va amenaçar amb "castigar-la", cosa que va acabar passant en relegar-la a l'accés de la presó.
Per tot això, la treballadora, amb el suport del sindicat ha activat el protocol d'assetjament laboral per raó de gènere davant de la Direcció General de Funció Pública de la Generalitat, que depèn del Departament de Presidència. Funció Pública ha obert un expedient i ha començat a interrogar els implicats i alguns testimonis. Pròximament, farà un informe que remetrà al Departament de Justícia perquè prengui les mesures oportunes.