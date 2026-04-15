Jordi Solernou: «Podem afirmar que Sant Joan de Vilatorrada és un poble segur»

La sala de plens de Sant Joan de Vilatorrada ha acollit aquest dimecres una Junta Local de Seguretat per analitzar l'estat de la seguretat al municipi. La trobada, ampliada arran de l'agressió a un menor la setmana passada, ha servit per posar en comú dades i concloure que els indicadors globals mostren una evolució positiva i una millora sostinguda.
Descens generalitzat dels delictes
Durant la sessió, els diferents cossos policials han presentat les dades actualitzades, que apunten a una reducció del 7% de les infraccions penals. A més, gairebé el 60% dels casos s'han resolt, una xifra que representa un increment del 15% respecte a l'any anterior.
Entre les dades més destacades hi ha la disminució dels robatoris amb força, que s'han reduït a la meitat. També s'ha registrat una baixada significativa en els delictes contra la llibertat sexual, amb una reducció superior al 25%, i en els delictes contra el patrimoni, que han caigut més d'un 20%.
Aquestes xifres permeten contextualitzar l'agressió recent a un menor com un "fet puntual" dins d'un marc general de millora dels indicadors de seguretat.
Coordinació institucional i missatge de tranquil·litat
La reunió ha comptat amb la participació de Mossos d'Esquadra, Policia espanyola, Guàrdia Civil i Policia Local, així com representants institucionals com la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i la directora dels Serveis Territorials, Elena Roca.
L'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, ha volgut transmetre un missatge de confiança: "Podem estar tranquils i afirmar que Sant Joan de Vilatorrada és un poble segur". Segons ha destacat, la convocatòria de la junta ha permès tenir "una visió global" i reafirmar que el municipi es troba "en bones mans" pel que fa a la gestió de la seguretat.
La sessió també ha servit per reforçar la coordinació entre cossos i continuar treballant en estratègies de prevenció i actuació al municipi.