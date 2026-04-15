Nova protesta a Sant Joan per rebutjar les agressions a menors sense «interessos polítics»

Un grup de veïns i famílies de Sant Joan de Vilatorrada ha convocat una nova concentració aquest dijous a la plaça de la Pau amb l'objectiu de rebutjar la violència entre menors i desmarcar-se de la politització que, asseguren, va marcar la mobilització de la setmana passada. La cita serà a les 7 de la tarda i es demana als assistents que hi acudeixin amb samarreta vermella.
Voluntat de desmarcar-se de l'extrema dreta
Els convocants asseguren que la concentració de dijous passat, que va reunir unes 300 persones arran de l'agressió a un menor, va ser "aprofitada per interessos polítics molt concrets", en referència a la presència de formacions d'extrema dreta. Per això, plantegen una nova mobilització amb un enfocament diferent, sense discursos xenòfobs ni instrumentalització política.
Segons expliquen, la iniciativa neix de veïns i pares preocupats per l'augment de la violència entre joves al municipi, amb la voluntat de generar un espai "segur i obert" on es pugui expressar el rebuig als fets i, alhora, debatre possibles solucions.
Rebuig a la violència i demanda de mesures
El manifest que acompanya la convocatòria posa l'accent en la necessitat de protegir infants i adolescents i reclama mesures concretes per fer front a la situació. Entre les demandes, hi ha més vigilància i sancions, així com accions que ajudin a prevenir noves agressions.
Els impulsors consideren que la mobilització de la setmana passada va evidenciar una "manca d'organització" i un "enfocament inadequat", i per això aposten ara per una convocatòria més transversal, que impliqui el conjunt del poble.
Context: una agressió que ha sacsejat el municipi
La nova concentració arriba després de l'agressió violenta a un menor difosa a les xarxes socials, que va provocar una forta commoció a Sant Joan de Vilatorrada i va derivar en la detenció del presumpte autor per part dels Mossos d'Esquadra.
La protesta de dijous passat, silenciosa i sense parlaments, va mostrar el rebuig ciutadà als fets, però també va evidenciar la presència de grups polítics d'extrema dreta que van intentar capitalitzar la mobilització, fet que ara els nous convocants volen evitar.