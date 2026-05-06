Quatre detinguts al Bages per furts per distracció amb set delictes associats

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones al Bages, tres homes i una dona d'entre 23 i 40 anys, com a presumptes autores de set delictes de furt, estafa bancària i pertinença a grup criminal. Les detencions es van produir el passat 2 de maig arran d'un robatori per distracció a Sant Fruitós de Bages, i la investigació ha permès vincular-los amb altres fets similars en diferents punts del territori.
Robatori per distracció a Sant Fruitós
Els fets es van iniciar cap a les 10 del matí, quan una dona va alertar la policia després que li sostreguessin la bossa de mà de l'interior del vehicle. La víctima acabava de fer una compra i havia deixat la bossa al seient del copilot quan un altre vehicle se li va acostar. Un dels ocupants li va demanar indicacions, mentre una altra persona aprofitava la distracció per agafar-li la bossa.
Gràcies a la ràpida actuació policial, els Mossos van localitzar el vehicle sospitós a la carretera C-55 i el van aturar amb quatre ocupants a l'interior. Durant l'escorcoll, els agents van recuperar la bossa sostreta i altres objectes que pertanyien a diferents víctimes.
Estafes i delictes contra la seguretat viària
Després de la detenció inicial per furt, la investigació va revelar que els arrestats també havien intentat fer extraccions bancàries utilitzant el telèfon mòbil de la víctima. Per aquest motiu, se'ls atribueixen també delictes d'estafa bancària.
A més, el conductor del vehicle va ser denunciat penalment per un delicte contra la seguretat del trànsit, ja que no havia obtingut mai el permís de conduir.
Els objectes recuperats van ser retornats a la seva propietària, mentre que els detinguts van passar el 4 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.
Relació amb altres furts
Les gestions policials han permès vincular els detinguts amb altres delictes comesos recentment. En concret, se'ls relaciona amb un furt perpetrat el 30 d'abril en un aparcament d'un centre comercial de Barberà del Vallès, amb un modus operandi similar.
D'altra banda, dos dels arrestats també estarien implicats en cinc furts més comesos el 31 de gener a Berga, quatre dels quals durant el mercat setmanal. En aquests casos, els autors haurien sostret telèfons mòbils, carteres i bosses de mà, i fins i tot haurien realitzat càrrecs fraudulents en comptes corrents d'algunes víctimes.
La Unitat d'Investigació de Berga ja havia obert una investigació per aquests fets, que ha culminat amb la identificació i detenció dels sospitosos a Manresa.
Un grup amb nombrosos antecedents
Segons els Mossos d'Esquadra, els quatre detinguts acumulen un total de 39 antecedents policials, principalment per delictes contra el patrimoni com furts i estafes bancàries. La policia considera que es tracta d'un grup especialitzat en robatoris per distracció, una modalitat delictiva que sovint es produeix en aparcaments o zones comercials.
Amb aquestes detencions, els investigadors donen per desarticulat un grup actiu en diversos punts de Catalunya i especialitzat en aquest tipus de delictes.