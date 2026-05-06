Els Mossos obren més de 70 denúncies per l'acampada de Revoltes de la Terra contra ICL

Els Mossos d'Esquadra han tramitat més de 70 denúncies arran de l'acampada de Revoltes de la Terra contra l'activitat minera d'ICL que es va celebrar en un descampat de Callús a mitjans d'abril, segons han confirmat a Nació Manresa. El dispositiu policial desplegat entre els dies 16 i 19 ha derivat en sancions de trànsit i medi ambient, així com en una acta administrativa per acampada no autoritzada.
Denúncies de trànsit i medi ambient
Segons ha informat la policia catalana, s'han obert expedients de denúncia contra 23 vehicles per estacionar en llocs prohibits, en alguns casos dificultant la circulació. A aquestes sancions s'hi sumen 49 denúncies més per infraccions mediambientals, principalment per l'accés motoritzat a zones restringides.
A més, els Mossos han aixecat una acta administrativa per acampada no autoritzada, ja que, segons apunten, el propietari dels terrenys on es va instal·lar el campament no havia donat permís.
Investigació oberta per danys i sabotatges
Paral·lelament, el cos policial manté obertes investigacions relacionades amb els fets ocorreguts durant la mobilització. D'una banda, espera la tramitació de la denúncia presentada per l'Ajuntament de Callús per possibles danys en camins i elements del mobiliari urbà. De l'altra, també analitzarà el sabotatge de la via ferroviària a Súria utilitzada per transportar material de la mina fins al Port de Barcelona, una acció de la que estan pendents de la denúncia dels FGC.
Una mobilització multitudinària
L'acampada, impulsada pel moviment Revoltes de la Terra, va reunir milers de persones durant el cap de setmana central de la protesta, amb accions reivindicatives contra l'impacte ambiental de l'activitat minera al Bages. Entre les actuacions destacades hi va haver l'ocupació del runam del Cogulló, a Sallent, i diverses mobilitzacions simultànies al territori.
La protesta posava el focus en la contaminació de les aigües i en els efectes de l'activitat d'ICL donant suport a l'exèrcit d'Israel, en una de les mobilitzacions ecologistes més rellevants dels darrers mesos a Catalunya.