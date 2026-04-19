Callús denunciarà les «accions vandàliques» i les barricades durant la protesta contra ICL

L'Ajuntament de Callús denunciarà les destrosses causades durant la protesta contra ICL, que va deixar barricades a la carretera del cementiri i danys en un mur privat. Els fets, que han generat inquietud al municipi, també han tingut afectacions en serveis de telefonia i internet en poblacions properes com Súria i Cardona arran del sabotatge a les vies del tren de la potassa. Tot plegat, coincidint amb l'anunci del secretari de Mobilitat, Miquel Nadal, d'accions legals pel "sabotatge" a la via del tren de FGC que porta la sal de la mina al Port de Barcelona.
Destrosses i actuacions al municipi
L'Ajuntament de Callús denunciarà les destrosses registrades al municipi durant la protesta contra ICL, que va comportar diversos episodis d'incivisme. Entre els danys detectats hi ha desperfectes en un mur i la presència de barricades fetes amb pedres i branques a la carretera d'accés al cementiri.
L'alcaldessa de Callús, Elisabet Hernández, ha explicat que les accions van generar sorpresa i inquietud. "Ens van sorprendre les accions d'incivisme i fins i tot vandàliques que vam patir ahir al municipi", ha afirmat a l'ACN. Segons ha detallat, la carretera del cementiri va quedar afectada per aquestes actuacions, que considera alienes a la reivindicació principal.
Davant la situació, es va activar la Protecció Civil del municipi i el regidor de Seguretat es va desplaçar fins al lloc dels fets. Finalment, gràcies a la intervenció d'un masover de la zona, es van poder retirar cinc barricades formades per pedres, pals i branques.
Crida a no desvirtuar les reivindicacions
Hernández ha defensat la legitimitat de les mobilitzacions, però ha criticat les formes adoptades en aquest cas. "L'acte reivindicatiu és legítim, però accions com aquesta fan que perdi valor i es desvirtuï el missatge", ha remarcat.
L'equip de govern municipal es reunirà per abordar la situació i també ho farà amb les persones afectades, ja que un mur d'una propietat privada ha resultat malmès. La voluntat del consistori és presentar una denúncia pels danys ocasionats tant en mobiliari urbà com en elements privats. "Actes com aquest no s'haurien de repetir", ha insistit l'alcaldessa.
Afectacions a altres municipis
Els efectes de la protesta també s'han deixat sentir en altres punts de la comarca. A Súria i Cardona, el sabotatge a les vies del conegut com a tren de la potassa ha provocat incidències en serveis de telefonia i fibra òptica.
L'alcalde de Súria, Albert Coberó, ha confirmat que algunes companyies com GX Fibra i Vodafone han patit interrupcions en el servei. A Cardona, l'alcaldessa Lluïsa Aliste ha explicat que l'afectació a la Xarxa Oberta de Catalunya va deixar el municipi sense internet dissabte a la tarda, una situació que es va resoldre a la matinada.
Per la seva banda, fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han indicat que en els pròxims dies es concretarà com es tramitarà la denúncia pel sabotatge a les vies del tren entre la mina de Súria i el port de Barcelona.