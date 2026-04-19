El Govern qualifica de «sabotatge» la protesta contra ICL

FGC ja ha reparat aquest diumenge la via del tren entre la mina de Súria i el port de Barcelona, afectada pel desmuntatge de diversos trams a la zona de Callús per un grup d'activistes de Revoltes de la Terra. Els operaris han estat treballant tota la nit per reobrir aquest tram del "tren de la potassa". El secretari per a la Mobilitat, Manel Nadal, ha avisat que denunciaran el sabotatge.
"Es presentarà denúncia, els fets són molt greus. La protesta és legítima, però aquesta acció és punible. És un sabotatge", ha afirmat Nadal en un missatge a X. L'Ajuntament de Callús també denunciarà les destrosses al municipi en la protesta contra ICL, amb desperfectes en un mur i barricades de pedres i branques a la carretera del cementiri.
Aquest dissabte, prop d'un miler de persones han passat la nit al campament de Callús, però al llarg del dia l'afluència va anar creixent fins a superar les 3.000, segons l'organització. La mobilització combina protesta, activitats i accions directes per denunciar l'impacte ambiental de l'activitat minera d'ICL i la seva connivència amb l'exèrcit d'Israel.
Accions simultànies i ocupació del Cogulló
El moment més destacat de la jornada va ser la realització d'accions coordinades en diferents punts del territori. D'una banda, un grup d'activistes va desmuntar trams de les vies del tren utilitzades per transportar material des de la mina de Súria fins al port de Barcelona. Paral·lelament, un miler de persones van ocupar el runam salí del Cogulló, a Sallent, en una acció massiva i simbòlica contra l'impacte de l'explotació minera.