«Posem el conflicte amb ICL sobre la taula perquè comencin a passar coses»

La mobilització impulsada pel moviment Revoltes de la Terra al Bages ha viscut aquest dissabte el seu punt àlgid amb l'arribada de milers de persones al campament instal·lat a prop de les instal·lacions d'ICL. Després de les cercaviles reivindicatives de divendres, que van sortir de Sallent i Santpedor, la protesta ha continuat amb una jornada d'accions, debats i marxes amb l'objectiu de situar el conflicte ambiental i polític al centre del debat públic. Segons els organitzadors, centenars de persones han passat la nit a la zona i s'espera que l'acampada superi els 3.000 participants durant el cap de setmana.
La portaveu de Revoltes de la Terra, Júlia, ha destacat la voluntat de fer visible una problemàtica que considera cronificada: "Aquest és un conflicte que s'ha silenciat i normalitzat durant molt de temps, i ara el posem sobre la taula perquè sigui incòmode i perquè hagin de començar a passar coses". En aquest sentit, ha subratllat que la mobilització vol generar un punt d'inflexió: "Que milers de persones vinguin aquí fa que es moguin moltes coses i que actors que no treballaven junts comencin a fer-ho".
Una "germinació" per enfortir les lluites
Des de Revoltes de la Terra defineixen aquesta acció com una "germinació", un concepte que fa referència a un procés col·lectiu que es construeix al llarg de l'any i que culmina en una acció massiva. "Durant tot l'any ens articulem sota terra i un cop l'any sortim a la llum per fer força juntes", ha explicat Júlia. "És un moment per cuidar-nos i ser perilloses plegades", ha afegit.
El moviment assegura que escull conflictes que representin problemàtiques més àmplies. En aquest cas, la tria d'ICL respon a diversos factors. "És una lluita històrica al territori, amb dècades de recorregut, i també connecta amb altres lluites, com l'ecologista o la del moviment obrer", ha assenyalat la portaveu. Segons ha dit, l'objectiu és "beure d'aquestes lluites i reforçar-les", alhora que es construeixen aliances més àmplies.
Aquesta voluntat d'articulació s'ha traduït en la participació de col·lectius diversos, des de moviments ecologistes fins a entitats de solidaritat amb Palestina. "Per nosaltres era molt potent unir la defensa del territori amb la lluita contra les guerres, perquè són lluites germanes", ha afirmat Júlia. "Les mateixes lògiques que destrueixen els nostres territoris són les que atempten contra la vida del poble palestí".
Denúncia ambiental i crida a "fer fora" l'empresa
Un dels eixos centrals de la mobilització és la denúncia de l'impacte ambiental de l'activitat minera d'ICL al Bages. Des de la campanya Boicot ICL, el portaveu Pau ha estat contundent: "ICL és una empresa que ha de marxar del Bages". Segons ha explicat, la principal preocupació són els runams salins acumulats al territori. "No pot ser que les muntanyes de sal segueixin aquí i que ho normalitzem. Aquestes muntanyes s'han de moure", ha afirmat.
Pau ha recordat que existeixen sentències judicials que obligarien l'empresa a restaurar aquests espais, però que la situació no s'ha resolt. "S'acumulen sentències mediambientals i, tot i així, es queda de braços plegats", ha denunciat.
El portaveu també ha advertit de les conseqüències a llarg termini: "Aquestes muntanyes poden estar centenars o milers d'anys contaminant les aigües". En aquest sentit, ha insistit que no es tracta només d'un problema local: "És un conflicte de país, perquè afecta el riu Llobregat del qual beuen milions de persones".
Una problemàtica que va més enllà del Bages
Els organitzadors de la protesta insisteixen que el conflicte té una dimensió que supera l'àmbit comarcal. "No és només un problema del Bages, és un problema que ressona a tot el país", ha remarcat Pau, que també ha vinculat la mobilització amb altres qüestions socials i polítiques.
Entre aquestes, ha destacat la situació laboral al sector miner: "També hi ha una realitat de treballadores precaritzades i subcontractades que no podem ignorar". Segons ha explicat, la voluntat és trobar solucions que tinguin en compte tots els actors implicats.
A més, la protesta incorpora una dimensió internacional vinculada a la campanya de boicot a Israel. "No pot ser que siguem còmplices d'una empresa que finança directament l'exèrcit d'Israel", ha afirmat Pau. "Hem de sumar forces i fer sentir la nostra veu perquè hi hagi canvis".
Debats, accions i marxes durant tot el cap de setmana
La jornada d'aquest dissabte ha combinat espais de reflexió amb accions reivindicatives. Al matí s'han celebrat diversos debats centrats en els principals eixos de la mobilització: la defensa del riu Llobregat, la solidaritat amb Palestina i el futur del treball.
"Era molt important que tothom entengués quin és el conflicte", ha explicat Júlia en referència a les xerrades sobre l'impacte ambiental. També s'han abordat estratègies de pressió com la campanya de boicots, desinversions i sancions, així com models de transició econòmica que no recaiguin sobre els treballadors.
A la tarda, les accions es traslladen a l'espai públic amb una marxa lenta per carreteres properes i altres activitats per visibilitzar la protesta. "És una jornada d'acció, però també de construcció col·lectiva", ha resumit Pau.
Una mobilització que vol tenir continuïtat
Tot i que l'acampada finalitzarà diumenge, els organitzadors insisteixen que la mobilització no s'acaba aquí. "Això només és el començament", ha assegurat Júlia. "Després seguirem treballant plegades i tots els vincles que s'han creat aquests dies continuaran".
Segons la portaveu, una de les claus de la iniciativa és precisament aquesta capacitat d'articulació: "Hem aconseguit que gent molt diversa es trobi, es conegui i comenci a treballar junta, i això és el que pot generar canvis reals".
En la mateixa línia, Pau ha destacat la resposta de participació: "Estem molt il·lusionades perquè hi ha riuades de persones arribant al campament". Per als impulsors, aquesta afluència és un indicador del creixent interès social per les problemàtiques ambientals i territorials.
El Bages, nou epicentre de la protesta
Amb aquesta acció, Revoltes de la Terra situa el Bages com un dels principals escenaris de mobilització social i ambiental del moment. Segons el moviment, el cas d'ICL exemplifica un model que consideren insostenible i que es repeteix en altres territoris.
"Triem conflictes que representen molts altres conflictes", ha explicat Júlia, que ha insistit en la necessitat de construir respostes col·lectives. "Aquest és un procés que volem que segueixi creixent i que permeti transformar la realitat".
La mobilització continuarà fins diumenge amb noves activitats i accions, en un cap de setmana que combina protesta, debat i convivència. L'objectiu, segons els organitzadors, és clar: fer visible el conflicte, generar pressió i avançar cap a un model de territori més sostenible i just.