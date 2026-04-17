L'acampada contra ICL preveu una assistència històrica

Centenars de persones han sortit aquest divendres a la tarda en dues cercaviles reivindicatives simultànies des de Sallent i Santpedor per protestar contra l'activitat de l'empresa minera ICL i mostrar el seu suport al poble palestí. Les marxes, convocades pel moviment Revoltes de la Terra, han avançat fins a un punt proper a les instal·lacions de la companyia que s'ha mantingut en secret fins a última hora.
Una acampada massiva fins diumenge
Les dues mobilitzacions han confluït en aquest espai, on s'ha organitzat una acampada que preveu reunir més de 3.000 persones provinents de diferents punts de Catalunya i també de fora del país. L'espai s'ha habilitat amb serveis bàsics com dipòsits d'aigua, cuina per servir els àpats i diverses carpes per garantir l'estada dels participants durant tot el cap de setmana.
Aquesta acció forma part d'una convocatòria de tres dies, del 17 al 19 d'abril, que inclou activitats, debats i noves accions reivindicatives amb l'objectiu de posar el focus en la situació ambiental i política vinculada a l'activitat de la multinacional israeliana al Bages.
Crítiques a l'impacte ambiental de la mineria
Els organitzadors denuncien l'impacte ambiental de l'explotació de potassa a la comarca, especialment pel que fa a la contaminació del riu Llobregat i l'acumulació de runams salins. Segons el moviment, aquesta situació s'ha cronificat amb els anys i continua generant conseqüències sobre els aqüífers, els ecosistemes i el territori.
En aquest sentit, Revoltes de la Terra reclama mesures per revertir aquest impacte i planteja la necessitat d'impulsar processos de regeneració ambiental amb la implicació de les institucions, la població local i els treballadors vinculats al sector.
Denúncia política i solidaritat internacional
La mobilització també incorpora una dimensió política i internacional, amb la vinculació de la protesta a la campanya de boicot contra Israel. Els convocants acusen ICL de mantenir vincles amb l'Estat israelià i de beneficiar-se de l'explotació de recursos en territoris palestins.
"Hi ha un conflicte latent al Bages que s'ha silenciat i normalitzat, i ara volem dir prou", ha afirmat una portaveu de Revoltes de la Terra. "Hem de desfer el desastre, ja està bé de contaminar el territori i, a més, ser còmplices d'un genocidi", ha afegit.
El Bages, nou escenari de mobilització
Amb aquesta convocatòria, el moviment situa el Bages com a nou escenari de mobilització social i ambiental, seguint altres accions massives que ha impulsat en diferents punts del territori. Revoltes de la Terra es defineix com una xarxa que articula lluites en defensa del territori i que busca generar pressió per impulsar canvis estructurals.
Les activitats continuaran durant tot el cap de setmana amb noves accions i espais de trobada, en una mobilització que vol combinar la protesta amb la construcció d'alternatives i la implicació del conjunt de la societat.