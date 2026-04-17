Manresa presentarà el nou Pla de Barris a la ciutadania

L'Ajuntament de Manresa presentarà el pròxim 28 d'abril el nou Pla de Barris destinat a la regeneració del Centre Històric, en un acte obert a la ciutadania que tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Anònima. Aquesta trobada servirà per donar a conèixer un projecte integral que forma part del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029 i que vol esdevenir el full de ruta per revitalitzar el cor de la ciutat.
Un projecte per millorar la qualitat de vida
El pla té com a objectiu principal millorar les condicions de vida dels veïns del Centre Històric, abordant reptes com la segregació urbana, les desigualtats socials i els efectes de la crisi climàtica. Durant la presentació, els responsables municipals explicaran el conjunt de les 48 actuacions previstes, amb un pressupost global de 25 milions d'euros finançats a parts iguals entre l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.
Tres eixos estratègics d'actuació
Les intervencions es distribueixen en tres grans àmbits. El principal és el de les transformacions físiques, que concentra el 72% del pressupost amb 16 actuacions, destacant la inversió de 12,5 milions d'euros en habitatge, així com millores a l'espai públic i la creació o impuls d'equipaments com el complex del carrer de la Mel, la Kampana o el mateix espai de l'Anònima.
El segon eix és el de l'acció comunitària, amb més de 5 milions d'euros i 20 actuacions destinades a reforçar la cohesió social, amb iniciatives com la creació d'espais comunitaris, programes d'atenció domiciliària i accions socioeducatives a l'espai públic. Finalment, el tercer àmbit és el de la transició ecològica, amb prop de 1,9 milions d'euros per impulsar mesures sostenibles com un espai bioclimàtic a la plaça Milcentenari, la implantació d'un microbús al barri o la millora de l'enllumenat.
Crida a la participació ciutadana
El consistori anima el veïnat del Centre Històric i la resta de la ciutadania a assistir a l'acte per conèixer de primera mà els detalls del pla i participar en aquest procés de transformació urbana, que vol reforçar el paper del Centre Històric com a espai viu, inclusiu i sostenible.