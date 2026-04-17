Manresa inicia la segona fase per completar la via verda fins al Parc de l'Agulla

L'Ajuntament de Manresa iniciarà dilluns vinent les obres de la segona fase de la via verda que ha d'unir Santpedor amb l'interior de la ciutat passant pel Parc de l'Agulla. L'actuació té com a objectiu reforçar la mobilitat a peu i en bicicleta i donar continuïtat a un projecte iniciat el novembre passat.
Continuïtat del projecte de via verda
Aquesta segona fase completarà el tram entre l'accés del camí dels Casals (zona de Ca la Rodona - Gimnàstic Parc) i el Parc de l'Agulla. La primera fase, executada entre el novembre i el març, va actuar al perímetre de Can Font, entre el carrer Concòrdia i el Camp del Gimnàstic.
Els treballs previstos inclouen la construcció d'una nova vorera amb arbrat, la incorporació d'un carril bici i espais d'aparcament en cordó a la carretera de Santpedor. També es crearà un itinerari compartit per a bicicletes i vianants a la calçada en el tram final fins a la via verda ja existent al Parc de l'Agulla.
Una actuació per millorar la mobilitat sostenible
El projecte abasta una superfície de 4.262,16 metres quadrats i compta amb un pressupost de 345.661,83 euros, dels quals 152.031,37 euros provenen dels fons europeus Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
L'objectiu és garantir la continuïtat dels itineraris per a vianants i ciclistes, millorar la seguretat i facilitar la connexió amb altres punts de la ciutat, com aparcaments de bicicletes, carrils bici i el servei de bicicleta compartida.
Afectacions al trànsit durant les obres
Durant els dos mesos previstos d'actuació, es produiran diverses afectacions a la mobilitat. Es tallarà el trànsit de vehicles en direcció al Parc de l'Agulla entre el carrer Santa Joaquima i el parc, mantenint-se la circulació cap al centre de la ciutat.
A més, es reduirà a un dels dos carrils la circulació a la carretera de Santpedor en el tram comprès entre el carrer Pep Ventura i l'accés al camí dels Casals. Aquestes restriccions són necessàries per garantir el desenvolupament dels treballs amb seguretat.