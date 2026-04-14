Manresa obligarà els usuaris de patinet elèctric a portar casc i armilla reflectant

Manresa obligarà els conductors de patinet elèctric a portar casc i armilla reflectant i estableix en 16 anys l'edat mínima per poder circular amb aquests vehicles. Així ho recull la nova ordenança municipal, que es preveu aprovar definitivament en el ple d'aquest dijous i que entrarà en vigor al cap de quinze dies. Segons el regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, la normativa neix amb l'objectiu de "posar al centre la seguretat viària" i protegir especialment els vianants, considerats el col·lectiu més vulnerable a l'espai públic. Valentí ha qualificat el text de "molt esperat i desitjat", tant per part del consistori com de la ciutadania, davant l'augment "exponencial" de l'ús dels patinets els darrers anys.
Anjo Valentí ha defensat la necessitat d'una ordenança específica que reguli aquesta mobilitat i que permeti "fer un pas més" respecte a la normativa vigent. Entre les principals novetats, el text fa obligatori l'ús del casc -una mesura que va més enllà de la regulació estatal- i limita a una sola persona l'ús del vehicle. També fixa en 16 anys l'edat mínima per conduir patinets elèctrics.
Una altra de les mesures destacades és l'obligació de portar armilla reflectant. Segons Valentí, aquesta exigència respon a la necessitat de millorar la visibilitat dels conductors, ja que els patinets tenen un "xassís molt baix" i la seva il·luminació queda fora del camp de visió habitual. "Cal fer visible el conductor de cintura cap amunt", ha assenyalat. L'incompliment d'aquestes obligacions, com no portar casc o armilla reflectant, es considerarà una infracció greu, sancionada amb 200 euros.
L'ordenança també s'adapta a la normativa estatal vigent des d'aquest any, que obliga els usuaris a disposar d'una assegurança de responsabilitat civil i a registrar el vehicle. Segons el regidor, aquests requisits facilitaran el control policial i contribuiran a reforçar la seguretat.
A més, el text regula els espais per on poden circular els patinets i preveu la implantació de nova senyalització específica. En aquest sentit, es prohibeix la circulació de patinets a les illes de vianants, excepte si està senyalitzat. En aquests casos, els usuaris hauran de desmuntar el patinet i portar-lo a peu.