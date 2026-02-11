El conductor d'un patinet elèctric, ferit en un accident a Manresa

El conductor d'un patinet elèctric, un jove manresà de 18 anys, ha resultat ferit de caràcter menys greu en un accident contra un turisme al carrer Puigmercadal, aquest dimecres a primera hora de la tarda, segons informa la Policia Local de Manresa.\r\n\r\nEl xoc s'ha produït pocs minuts després de les 3 de la tarda quan un turisme conduït per una navarclina de 43 anys ha envestit per encalç el vehicle de mobilitat personal. Fruit de l'accident, el jove ha resultat ferit i ha estat traslladat per personal sanitari al CUAP Bages.\r\n