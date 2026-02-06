A l'hospital després de caure per una fuita d'oli d'una màquina netejadora a la plaça Major

Una fuita d'oli d'una màquina de neteja viària ha provocat aquest divendres al matí una caiguda a la plaça Major de Manresa. L'incident ha tingut lloc cap a les 11.40 h i ha acabat amb una veïna de Manresa ferida lleu després de relliscar en una zona molt transitada del centre de la ciutat.
Un paviment aparentment mullat, però altament perillós
Segons el testimoni de la dona, que ha parlat amb Nació Manresa, el terra de la plaça presentava l'aspecte habitual després del pas de la màquina de neteja amb raspalls. Es distingia clarament el recorregut circular del vehicle per tota la plaça, fet que feia pensar que el paviment estava simplement mullat amb aigua o aigua amb sabó.
En travessar la zona, però, la persona ha relliscat sobtadament i ha caigut a terra, primer de genoll i després d'esquena. En aquell moment ha constatat que el líquid escampat no era aigua, sinó oli, presumptament a causa de la ruptura d'un conducte o manguito de la màquina de neteja.
Assistència ciutadana i actuació dels serveis d'emergència
A conseqüència de la caiguda, la persona no es podia aixecar per si sola, ja que el paviment continuava extremadament relliscós. Diverses persones que es trobaven assegudes a les terrasses de la plaça han acudit a ajudar-la. Ha estat una d'elles qui ha advertit que el terra estava cobert d'oli.
El vigilant de seguretat de l'oficina de l'Ajuntament, situada a la mateixa plaça, també hi ha intervingut. Posteriorment, s'hi han desplaçat dues patrulles de la Policia Local i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha valorat l'estat de la persona ferida.
El vessament d'oli anava de l'enllaç amb el carrer Sobrerroca fins passada la baixada del Pòpul. Els agents han senyalitzat el rastre amb cons a l'espera que operaris municipals el netegin.
Ferides lleus i possible denúncia
Els serveis sanitaris han confirmat que la víctima no presentava fractures, tot i que sí diversos cops i contusions, a més de l'ensurt. La roba ha quedat completament tacada d'oli i inutilitzable. La dona, a més, anava a una entrevista de feina que no ha pogut fer.
La persona afectada ha anunciat que, amb el parte mèdic, té previst presentar la denúncia corresponent. Segons el relat de diversos testimonis, els operaris de la màquina haurien estat observant la pèrdua d'oli sense aplicar mesures immediates per neutralitzar el vessament o senyalitzar el perill.
Preocupació per la seguretat en un espai molt concorregut
L'incident ha generat inquietud entre els presents, ja que la plaça Major és un espai de pas habitual i amb una elevada presència de vianants, especialment persones grans i famílies.