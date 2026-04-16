Manresa cedeix el solar del Xup per fer la residència pública per a gent gran

El ple de Manresa ha aprovat per unanimitat la cessió d'una finca del barri del Xup a la Generalitat per construir una nova residència pública, en resposta a la manca de places a la ciutat.
Aprovació unànime per desencallar el projecte
El ple de l'Ajuntament de Manresa d'aquest dijous ha aprovat per unanimitat la cessió de la finca situada al barri del Xup a la Generalitat, un pas clau per fer possible la construcció d'una nova residència per a persones grans. L'acord permet avançar en un projecte llargament reivindicat que ha de contribuir a pal·liar la manca de places residencials públiques a la ciutat.
La regidora de l'àrea, Mariona Homs, ha explicat que existeix el compromís de la consellera de Salut, Olga Pané, d'accelerar els terminis perquè el nou equipament sigui una realitat al més aviat possible. Aquesta voluntat s'emmarca en la necessitat detectada de reforçar l'oferta pública d'atenció a la gent gran.
Definició pendent del model de residència
Un cop formalitzada la cessió del terreny, el següent pas serà treballar en la definició del model de gestió i del projecte constructiu de la residència. Segons s'ha exposat al ple, aquests aspectes es consensuaran per concretar com serà el futur equipament, i passar a fer la licitació del projecte
La residència es projecta amb una capacitat d'entre 80 i 100 places i formarà part de la xarxa pública, en una iniciativa que respon a una reivindicació sostinguda durant anys per part del veïnat i de diverses entitats socials de la ciutat.
Reivindicació social i posicionaments polítics
Durant el debat, la portaveu de la CUP-Fem Manresa, Roser Alegre, ha posat en valor el paper de la mobilització ciutadana, destacant que després de més de sis anys "l'organització popular dona fruits", tot i advertir que "tot just estem a l'inici del final".
Per la seva banda, el president del grup municipal de Junts, Ramon Bacardit, ha recordat que la finca prové d'una herència rebuda per l'Ajuntament amb la condició que s'hi construís una residència. En aquest sentit, ha alertat que existeix un termini que s'esgotarà el juliol de 2031, moment a partir del qual podria produir-se una reversió a favor dels fills de la testadora, segons les clàusules establertes.
Contacte amb la família i terminis
Davant aquesta qüestió, la regidora Mariona Homs ha aclarit que, tot i que confia que el projecte estarà enllestit abans d'aquesta data, la voluntat de la família és que la residència es construeixi. "Malgrat que estic convençuda que estarà abans, l'única voluntat de la família, amb qui estem en contacte freqüent, és que es construeixi la residència", ha afirmat.