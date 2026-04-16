Manresa blinda per via institucional el nou pavelló i el rebuig a l'assenyalament polític

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha fet lectura, aquest dijous, de dues declaracions institucionals abans de l'inici del ple del mes d'abril, vinculades a mocions que posteriorment ha defensat el grup municipal de Junts per Manresa. Els textos han abordat, d'una banda, la necessitat de construir un nou pavelló esportiu al Congost i, de l'altra, la condemna dels actes vandàlics per motius polítics -en referència a l'atac contra la seu de Junts del passat 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones.
Impuls institucional a un nou pavelló al Congost
La primera declaració, presentada per ERC, Junts per Manresa, PSC, Impulsem i el grup municipal Nacionalista, ha posat en valor el paper del Bàsquet Manresa com a referent esportiu local i nacional, amb una trajectòria de 95 anys i un palmarès destacat tant en competicions estatals com europees.
El text recull el compromís dels grups municipals per impulsar la construcció d'un nou pavelló a la zona esportiva del Congost, en una parcel·la municipal situada al nord de l'actual equipament. L'objectiu és disposar d'unes instal·lacions modernes que permetin augmentar l'aforament i donar resposta a les necessitats del primer equip, així com acollir altres esdeveniments esportius, culturals i socials.
Alhora, es planteja mantenir i adaptar el pavelló actual per contribuir a pal·liar el dèficit d'espais esportius a la ciutat. El consistori també es compromet a treballar per trobar el finançament necessari i a impulsar el projecte amb la màxima celeritat, en coordinació amb el club.
Rebuig als actes vandàlics i defensa de la convivència
La segona declaració, subscrita per ERC, Junts, PSC, Impulsem, el grup municipal Nacionalista i Vox, condemna els actes vandàlics i d'assenyalament que s'han produït recentment a la ciutat contra partits polítics i representants públics.
El text alerta que aquest tipus d'accions, com pintades o missatges en l'espai públic, degraden la imatge de la ciutat i generen un clima de tensió que perjudica la convivència i el respecte entre diferents opcions polítiques i socials.
En aquest sentit, el ple reafirma el compromís de l'Ajuntament amb el pluralisme polític, el respecte institucional i la qualitat democràtica, i fa una crida a la ciutadania perquè expressi les seves opinions a través dels canals propis del debat democràtic i des del civisme.
Finalment, el consistori es compromet a continuar treballant per preservar l'espai públic com un entorn compartit, lliure d'accions que en deteriorin la convivència i la qualitat de vida a la ciutat.