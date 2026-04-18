Acció directa ecologista: desmantellen les vies del tren de les mines de sal

L'acampada de Revoltes de la Terra ha viscut aquest dissabte la seva jornada central amb una elevada participació i diverses accions sorpresa. Prop d'un miler de persones han passat la nit al campament de Callús, però al llarg del dia l'afluència ha anat creixent fins a superar les 3.000, segons l'organització. La mobilització combina protesta, activitats i accions directes per denunciar l'impacte ambiental de l'activitat minera d'ICL i la seva connivència amb l'exèrcit d'Israel.
Accions simultànies i ocupació del Cogulló
El moment més destacat de la jornada ha estat la realització d'accions coordinades en diferents punts del territori. D'una banda, un grup d'activistes ha desmuntat trams de les vies del tren utilitzades per transportar material des de la mina de Súria fins al port de Barcelona. Paral·lelament, un miler de persones han ocupat el runam salí del Cogulló, a Sallent, en una acció massiva i simbòlica contra l'impacte de l'explotació minera.
La jornada també ha inclòs cercaviles reivindicatives des de Sallent i Santpedor, en homenatge a les lluites ecologistes locals, així com una marxa lenta per la C-16 amb la participació d'una vintena de vehicles i bicicletes.
Reivindicació ambiental i memòria històrica
La protesta posa el focus en la contaminació de les aigües i en el paper de l'empresa minera ICL, així com en els seus vincles internacionals. A més, s'ha fet un acte d'homenatge al barri de l'Estació de Sallent, desallotjat el 2008 pel risc d'esfondrament del subsòl a causa de l'activitat minera.
L'acampada, que s'allargarà fins diumenge, és la segona gran mobilització del moviment en un any i ha reunit participants d'arreu de Catalunya i també de l'estranger, consolidant-se com una de les protestes ecologistes més destacades del moment al territori.
Sobre ICL
La multinacional ICL és una de les principals empreses de la Catalunya Central i explota les mines de sal del Bages des del 1998, inicialment sota la marca Iberpotash, abans d'adoptar el nom de la matriu amb seu a Tel-Aviv. Tot i això, l'activitat minera a la zona es remunta a fa més d'un segle, quan les explotacions eren de titularitat estatal.
L'any 2020 es va tancar la mina de Sallent i, des d'aleshores, l'activitat s'ha concentrat a Súria, a la mina de Cabanasses. Actualment, aquesta explotació dona feina a uns 1.100 treballadors directes i prop de 3.000 d'indirectes. L'empresa comercialitza anualment al voltant d'1,4 milions de tones de sal -destinada tant a usos industrials com al desgel- i un milió de tones de potassa per a fertilitzants, que exporta a través del Port de Barcelona, on disposa d'una terminal pròpia.
L'activitat minera ha anat en paral·lel a diversos processos judicials per delictes ambientals, especialment relacionats amb la salinització d'aqüífers i rius. La primera sentència condemnatòria contra l'empresa i alguns dels seus directius és del 2015 i feia referència a l'activitat a Sallent, posant el focus en la contaminació del riu Llobregat i altres recursos hídrics a causa dels residus salins acumulats al runam del Cogulló, que conté uns 45 milions de tones. Tot i que des del 2020 ja no s'hi aboquen més residus, una resolució europea obliga a restaurar aquest dipòsit, i el 2018 es va aprovar un pla que en preveu la retirada total en un període de 50 anys. En aquest context, també es va plantejar la instal·lació d'un parc fotovoltaic sobre el runam, una proposta que finalment va ser rebutjada pel Govern.
En els darrers anys, ICL ha impulsat diferents plans de millora, però persisteixen elements controvertits, com el runam de Sallent o el creixement de nous dipòsits salins a Súria, com el del Fusteret.