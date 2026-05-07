Els mestres del Bages convoquen una marxa col·lectiva de Manresa a Barcelona

L'Assemblea de centres del Bages ha convocat una Marxa per l'Educació Pública que unirà Manresa i Barcelona el pròxim dimarts 12 de maig, coincidint amb la jornada de vaga educativa prevista arreu de Catalunya. La iniciativa vol visualitzar el malestar del sector i traslladar les reivindicacions dels docents de la comarca fins a la manifestació unitària convocada pels sindicats educatius a la capital catalana.
La mobilització començarà a les 7 del matí davant dels Serveis Territorials d'Educació de Manresa. Des d'allà, els participants recorreran els aproximadament 60 quilòmetres fins a Barcelona en una marxa col·lectiva que l'organització defineix com a "cívica, popular i massiva".
Per facilitar la participació, l'assemblea ha previst diferents modalitats de desplaçament. Els assistents podran sumar-se a la marxa amb bicicleta, patinet, cotxe o moto, amb l'objectiu d'aconseguir una mobilització visible i transversal.
Crítiques al Departament d'Educació
Des de l'Assemblea de centres del Bages asseguren que la convocatòria respon al "despreci" que, segons denuncien, el Departament d'Educació i el PSC mantenen envers el professorat. El col·lectiu considera insuficients els darrers acords assolits amb els sindicats CCOO i UGT i afirma que no resolen la situació que viu actualment el sistema educatiu públic.
"L'educació pública és el futur d'aquest país i dels seus treballadors, i no permetrem que es continuï degradant", assenyalen des de l'organització, que reclama al Govern reprendre les negociacions i adoptar mesures més profundes.
Cinc reivindicacions principals
La marxa posarà sobre la taula cinc grans demandes que el col·lectiu considera imprescindibles per revertir la situació actual dels centres educatius públics.
Entre les reivindicacions hi ha una major democràcia interna als centres, amb més capacitat de decisió per als claustres; una reducció de les ràtios per aula per millorar l'atenció educativa, i un increment dels recursos destinats a atendre la diversitat creixent a les escoles i instituts.
Els convocants també reclamen millores salarials per recuperar el poder adquisitiu perdut durant els anys de retallades i una reducció de la burocràcia que, segons denuncien, impedeix als docents centrar-se plenament en la tasca pedagògica.
Crida a la comunitat educativa
L'Assemblea de centres del Bages fa una crida a tota la comunitat educativa i a la ciutadania perquè se sumin a la jornada de mobilització del 12 de maig. Els organitzadors consideren que la defensa de l'educació pública és una qüestió que afecta el conjunt de la societat i apel·len a la participació col·lectiva per pressionar les administracions.