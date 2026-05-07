Albiach exigeix al Govern millores a la residència de la Font «amb pressupostos o sense»

La coordinadora de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, ha visitat aquest dijous Manresa per interessar-se per les queixes d'usuaris i familiars de la residència de la Font dels Capellans. La dirigent dels Comuns ha estat acompanyada per la coordinadora de Manresa en Comú, Laura Massana, en una trobada amb membres de la Plataforma en defensa de les pensions i la gent gran i representants veïnals al local de l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans.
La visita ha servit per escoltar les reclamacions dels familiars i posar sobre la taula la necessitat d'actuar a la residència pública manresana, tant pel que fa a l'estat de les instal·lacions com a les condicions d'atenció i gestió del centre.
Massana ha recordat que els Comuns van incloure en les negociacions pressupostàries amb el Govern una partida per afrontar millores a la residència, i no s'ha desplegat per la caiguda dels pressupostos. També ha dit que "fa dos anys que es va aprovar una moció a Manresa per fer un informe sobre la situació real de la residència i encara no s'ha resolt". Tot plegat posant sobre la taula que es tracta de "l'única residència pública que tenim a la ciutat" i que Manresa és una ciutat "demogràficament envellida".
La dirigent manresana ha explicat que els Comuns volen garantir que les actuacions al centre no quedin fora de futures negociacions pressupostàries. "El que volem és que aquest tema no caigui de la negociació", ha remarcat.
Albiach reclama actuacions urgents al centre
Per la seva banda, Albiach ha situat el debat sobre la residència dins "d'un repte de país" relacionat amb l'envelliment de la població i el model d'atenció a la gent gran. La coordinadora dels Comuns ha explicat que la reunió amb familiars i entitats els ha permès conèixer "de primera mà" diverses problemàtiques que afecten el centre.
Segons ha detallat, els familiars han exposat mancances arquitectòniques i de gestió, amb problemes relacionats amb el manteniment de l'edifici i la dotació de personal. En aquest sentit, ha defensat la necessitat que l'Ajuntament impulsi "de manera urgent" una auditoria o informe per conèixer l'estat real de la residència.
Albiach ha insistit que les reformes al centre han de ser prioritàries i ha llançat un missatge directe al Govern català: "Exigirem que les millores que necessita la residència de la Font dels Capellans es facin amb pressupostos o sense pressupostos". Segons ha remarcat, "la nostra gent gran no pot estar en aquestes condicions".
La dirigent també ha vinculat aquesta situació amb la necessitat de millorar les condicions laborals dels professionals del sector residencial. En aquest sentit, ha valorat positivament l'acord anunciat recentment pel Govern i agents socials per avançar en l'equiparació salarial de les treballadores de l'àmbit de la dependència i els drets socials.
Un debat sobre el model d'atenció a la gent gran
Durant la seva intervenció, Albiach ha defensat que Catalunya afronta un canvi demogràfic que obliga a replantejar el sistema d'atenció a la gent gran. "Cada vegada tenim menys infants, però cada vegada tenim més gent gran", ha afirmat, destacant que això implica nous reptes per a les administracions.
La coordinadora dels Comuns ha assegurat que situacions com la de la residència manresana també s'estan detectant en altres punts del país, especialment en equipaments amb dècades d'antiguitat i mancances acumulades de manteniment.
I també comunicacions
A més de la qüestió residencial, Albiach també ha aprofitat la visita a Manresa per referir-se a la situació ferroviària de la línia R4 i reclamar millores en les connexions amb Barcelona. Entre altres qüestions, ha defensat la recuperació dels trens semidirectes entre Manresa i la capital catalana i ha reivindicat el desenvolupament del projecte del tren-tram al Bages.