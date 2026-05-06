Manresa es bolca contra l'LGTBI-fòbia amb cultura, festa i formació

L'Ajuntament de Manresa ha preparat un programa d'activitats entre el 8 i el 22 de maig per commemorar el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia. La proposta combina accions institucionals, cultura i formació amb l'objectiu de defensar la igualtat, visibilitzar el col·lectiu LGTBI+ i promoure la diversitat sexual i de gènere a la ciutat.
Un acte institucional al Museu del Barroc amb concert de Júlia Cruz
L'acte central de la commemoració tindrà lloc el dissabte 16 de maig al claustre del Museu del Barroc de Catalunya. La cita començarà a 2/4 de 8 del vespre i estarà presidida per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez.
L'alcalde serà l'encarregat de fer la intervenció institucional en el marc del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, abans de donar pas a l'actuació musical de la cantautora Júlia Cruz, que actuarà acompanyada de la guitarrista Irene Garcés.
El concert oferirà un repertori de cançons pròpies i versions que exploren les dissidències en l'orientació del desig i les vivències personals des d'una mirada transfeminista, amb un format íntim i proper.
Amb aquest acte, el consistori dona compliment a l'acord del ple municipal del 20 d'abril de 2017, que estableix la celebració anual d'una jornada institucional per visibilitzar les polítiques d'igualtat i LGTBI+.
Com a mostra simbòlica del compromís institucional, el divendres 15 de maig a les 9 del matí es penjarà la bandera irisada al balcó de l'Ajuntament.
Activitats culturals, educatives i de sensibilització
El programa d'enguany s'inicia el 8 de maig amb una proposta adreçada al públic infantil. La Biblioteca del Casino acollirà l'Hora del conte amb l'activitat El cavaller sense nom i altres contes, a càrrec de Sara Genovart Jané, pensada per a infants a partir de 3 anys.
Una de les cites destacades serà la Nit de Festa, prevista per al dissabte 9 de maig al jardí del pati del Casino. L'esdeveniment començarà a les 10 de la nit i s'allargarà fins a 2/4 de 2 de la matinada, amb entrada gratuïta. El cartell inclou les actuacions del grup Fades i les sessions dels DJ PD Km1flats, PD Pepo i PD Stalper, en una proposta festiva oberta a tota la ciutadania.
El programa continuarà amb activitats de caire formatiu i de sensibilització. El divendres 22 de maig al matí se celebrarà a l'Espai de la Plana de l'Om una jornada sobre Diversitat sexual i de gènere, asil i refugi: context actual i serveis específics, amb la participació de professionals i entitats especialitzades.
A la tarda del mateix dia, l'Oficina Jove del Bages acollirà un taller de l'Espai Iris, orientat a treballar la diversitat i la inclusió des d'una perspectiva educativa i comunitària.