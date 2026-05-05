S'obre la 19a edició del Concurs Sons de la Mediterrània per a músics d'arrel

Ja està oberta la convocatòria de la dinovena edició del Concurs Sons de la Mediterrània, un certamen dedicat a la música d'arrel i les sonoritats tradicionals de l'àmbit mediterrani. Els grups i solistes interessats poden presentar les seves propostes fins al 15 de juny a través del web oficial.
El concurs està impulsat pel Centre Artesà Tradicionàrius i el Grup Enderrock, amb el suport de la Fira Mediterrània de Manresa. La convocatòria s'adreça a projectes emergents que treballin en l'àmbit del folk i les músiques d'arrel, amb propostes originals o versions. Cada candidatura haurà de presentar un mínim de quatre peces musicals.
Procés de selecció i final a Manresa
Un cop tancat el període d'inscripció, un jurat especialitzat seleccionarà tres propostes finalistes. Aquests projectes actuaran en directe a la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa, on es decidirà el guanyador del concurs.
La final es converteix així en un dels espais de projecció més importants per a la música d'arrel emergent, ja que permet als artistes presentar-se davant programadors, professionals del sector i públic especialitzat.
Premi a la producció i projecció professional
El projecte guanyador obtindrà un premi que inclou la gravació, producció i promoció d'un disc en un estudi professional. També rebrà una campanya de difusió i contractacions en diversos festivals i cicles musicals de referència durant el 2026.
Entre els espais on podrà actuar el grup guanyador hi ha el Festival Folk Internacional Tradicionàrius, la mateixa Fira Mediterrània de Manresa, el Circuit Folc, Música a la Vila del Vendrell, el FIMPT de Vilanova i la Geltrú, Ethno Catalonia de Banyoles i el Korre K Token de Blanes.
A més, la formació guanyadora s'incorporarà automàticament a l'Obrador d'arrel, el programa d'acompanyament artístic impulsat per la Fira Mediterrània, que ofereix suport a la creació i desenvolupament de projectes musicals vinculats a la tradició i la innovació.
Una trajectòria consolidada
El Concurs Sons de la Mediterrània arriba enguany a la seva 19a edició amb una trajectòria consolidada com a plataforma de llançament per a nous projectes musicals. Al llarg dels anys, ha reconegut formacions i artistes que han esdevingut referents dins l'escena del folk i la música d'arrel contemporània.
Entre els guanyadors de les edicions anteriors hi figuren propostes com Grollers de sa Factoria, Amansalva, RIU, Mox, Roba Estesa, Balkan Paradise Orchestra, Clàudia Cabero, Mar Grimalt, Alosa o Sorguen, entre molts altres projectes que han contribuït a renovar i ampliar l'escena de la música tradicional.
Convocatòria oberta fins al juny
Les inscripcions es poden formalitzar fins al 15 de juny a les 24 h a través del web oficial del concurs. Les bases completes i tota la informació detallada sobre la convocatòria es poden consultar a la mateixa plataforma digital.