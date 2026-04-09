La Fira Mediterrània de Manresa posa el focus en la participació amb un cartell simbòlic

La 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa ja té cartell. La proposta, obra de l'artista manresà Joan Ramon Reig, visualitza el lema d'enguany, centrat en la participació, amb una imatge impactant que simbolitza el paper actiu de la ciutadania en la cultura.
Una imatge que convida a participar
El cartell està protagonitzat per una pinça gegant que acciona unes mans capaces d'aplaudir, percudir, ballar o sostenir. Aquest mecanisme, d'aparença senzilla però carregat de significat, vol transmetre la idea que la cultura pren vida a través de la participació de les persones.
La imatge esdevé així una metàfora visual del fil conductor de l'edició d'enguany: la necessitat d'implicar-se perquè hi hagi moviment cultural. El conjunt aposta per una estètica trencadora, amb una pinça de color vermell intens que destaca sobre tons més suaus.
Una edició centrada en els drets culturals
La Fira Mediterrània 2026 posarà l'accent en els drets culturals, entenent-los com el dret de totes les persones a participar en la vida cultural i expressar la seva identitat lliurement. En aquest sentit, es reivindica el paper de la cultura popular i tradicional com a motor de participació i com a porta d'entrada a la cultura.
L'objectiu és fomentar una cultura popular contemporània, viva i activa, generant espais on cantar, tocar i ballar, i que aquests models es puguin replicar arreu del territori per part dels professionals del sector.
El segell de Joan Ramon Reig
L'autor del cartell, amb una trajectòria de més de quaranta anys en el món de l'art i el disseny gràfic, ja havia estat vinculat a la imatge de la Fira en edicions anteriors. Amb aquesta nova proposta, reforça la seva línia creativa basada en el tractament del color i la força conceptual de les imatges.
La Fira Mediterrània de Manresa se celebrarà del 15 al 18 d'octubre, consolidant-se un any més com una de les principals cites de la cultura popular i les arts d'arrel.