05 de maig de 2026

Atropellament a Manresa amb una menor ferida

L'accident s'ha produït aquest dilluns al vespre al carrer Joan XXIII

  • Agents de la Policia Local de Manresa en una imatge d'arxiu -

Publicat el 05 de maig de 2026 a les 08:33

Una menor ha resultat ferida amb pronòstic reservat en un atropellament que s'ha produït aquest dilluns al vespre a Manresa. Els fets han tingut lloc cap a les 21.40 hores al carrer Joan XXIII, a l'altura del número 4, segons ha informat la Guàrdia Urbana.

Traslladada a l'hospital

En l'accident s'hi ha vist implicat un turisme, un Mercedes C220, conduït per un home de 44 anys veí de Manresa, que ha resultat il·lès. També ha sortit il·lesa una passatgera del vehicle, una dona de 81 anys, també veïna de la ciutat.

La víctima és una vianant menor d'edat, també veïna de Manresa, que ha estat atesa inicialment al lloc dels fets pels serveis sanitaris i posteriorment traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb pronòstic reservat.

El conductor del vehicle ha donat resultat negatiu en la prova d'alcoholèmia.

