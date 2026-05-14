Detenen un professor d'un institut de Barcelona per assetjament sexual

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 30 d'octubre un professor de 41 anys d’un institut de Barcelona per assetjar sexualment alumnes i oferir-los drogues, segons ha avançat el diari ARA i han confirmat fonts del cos policial a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). La detenció es va produir al districte de Sants-Montjuïc, però els fets van tenir lloc en un centre educatiu de Ciutat Vella, on exercia de docent. Aquest professor, però, ja no treballa a l'institut.
La informació inicial va arribar a l’Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos, que va fer una feina d’interlocució amb les famílies i va obrir una investigació. De fet, tal com relaten des del diari ARA, la investigació es va posar en marxa el juny de 2025, just abans que s'acabés el curs escolar.
Els primers indicis dels quals disposaven són que el professor detingut tenia molt contacte amb alumnes a través de les xarxes socials i que, fins i tot, havia tingut alguna trobada amb ells fora l'institut sense l'aval del centre.
El funcionament de la investigació
Els Mossos van engegar la investigació a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, una unitat que no està especialitzada en investigació, però que, en aquest cas, a causa de la relació de confiança amb les famílies establerta, es va encarregar de gestionar el cas per esclarir-ne els fets. Amb l'arribada del nou curs, el professor havia canviat de centre, però la investigació va continuar. L'octubre, el docent va ser detingut per la policia.