El front contra el pla que podria obrir més negocis turístics a Ciutat Vella es fa gran

El pla que podria permetre que s'obrissin nous negocis turístics que actualment estan prohibits al districte de Ciutat Vella de Barcelona aixeca cada vegada més polseguera. Tal com va avançar Nació, la possibilitat que està plantejant el govern municipal a diverses reunions per dissenyar el futur comercial de Ciutat Vella genera incomoditats tant a l'oposició -especialment de BComú i ERC- com a les associacions veïnals d'alguns dels barris afectats. Ara, la resposta contra aquest nou "pla d'usos" s'ha formalitzat amb una roda de premsa conjunta de quatre entitats de veïns del districte, amb el paraigua de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) i de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC). Reclamen als grups municipals que no aprovin aquesta normativa municipal i que replantegin el text que s'està a punt de presentar a l'Ajuntament.
El principal debat del nou Pla d'usos de Ciutat Vella que es vol aprovar a Barcelona és que regularia -i, per tant, reconeixeria la possibilitat d'obrir nous locals- alguns negocis per a turistes que ara mateix tenen restringides noves obertures. Es tracta d'activitats com el lloguer de patinets elèctrics, bicicletes o motos, els locals d'armariets o lockers per guardar equipatge o els nous punts d'informació i venda de tiquets d'activitats turístiques. A més, es planteja poder obrir fins a set noves discoteques, expliquen diverses fonts presents a les reunions que ha tingut el govern del PSC amb partits i entitats.
El pla de l'executiu de Collboni es presenta com una eina per tapar alguns forats que van quedar amb l'anterior pla d'usos -del 2018- i per restringir negocis com les botigues cannàbiques. Tanmateix, l'argument de les entitats veïnals és que això es pot aconseguir sense cedir en altres aspectes de cara al turisme.
"És aquesta doble actuació de ser restrictius amb alguns negocis, però reduir les limitacions a altres, on queda reflectida la intenció veritable d'un govern municipal. Per nosaltres, la proposta actual posa de manifest que no estem davant un pla pensat per protegir la vida quotidiana dels barris, sinó d'una operació que pot transformar encara més el centre històric de Barcelona en un espai orientat al visitant i a la rendibilitat econòmica", denuncien en un comunicat conjunt la Xarxa Veïnal del Raval, l'Associació de Veïns del Barri Gòtic, l'Associació Veïnal del Casc Antic i l'Associació de Veïns de l'Òstia, a la Barceloneta.
La proposta veïnal que es fa arribar a "tots els grups municipals" és que votin en contra del plantejament del PSC i que "el modifiquin pensant una mica més en les necessitats del veïnat de Ciutat Vella". Tanmateix, les mirades les posen amb especial èmfasi a les dues forces que de moment no s'han posicionat de manera clara en contra del contingut de la mesura: "Junts i el PP". Així ho especifica Martí Cusó, representant de l'entitat veïnal del barri Gòtic, que també subratlla que hi ha un descontentament col·lectiu amb el fet que el nou pla d'usos s'estigui decidint "de manera totalment opaca i sense participació veïnal".
Compareixença per donar explicacions
Al seu torn, ERC també ha mogut fitxa aquest mateix dimarts. El grup municipal liderat per Elisenda Alamany critica el fons de la proposta de Collboni i demana una compareixença del govern municipal a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Habitatge per donar explicacions. Entre els motius assenyalats pel grup republicà hi ha el fet que el nou pla d'usos "introdueix elements de flexibilització que poden afavorir la implantació de noves activitats sense valor afegit, orientades principalment al consum turístic i amb impacte sobre l’equilibri urbà i veïnal del districte, com discoteques, associacions cannàbiques, serveis turístics o supermercats 24h", assenyala el text introduït per ERC.
Des de BComú fa temps que també es critica la via escollida pel govern municipal i remarquen que hi estan en contra. Mentrestant, l'executiu socialista manté un perfil baix i detalla que el text definitiu el presentaran pròximament.