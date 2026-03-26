Barcelona treu el Park Güell del Gaudir Més per evitar la «picaresca» dels turistes per entrar gratis

A partir d'aquest divendres, el Park Güell ja no estarà al catàleg d'activitats del Gaudir Més, el programa de descomptes i activitats d'equipaments culturals que permetia l'entrada gratuïta al recinte. Així, l'Ajuntament de Barcelona vol simplificar l'accés per als veïns empadronats i evitar la "picaresca" dels turistes, que l'empraven per accedir-hi gratuïtament i en horaris reservats als veïns. Ara, els no empadronats hauran de comprar entrada, i els que sí que ho estan podran visitar el parc sense pagar fent la petició a través de la web del parc.
La finalitat és que el tràmit sigui més simple per als empadronats que, fins ara, havien d'estar donats d'alta al Gaudir Més i, a més, fer la reserva al web. A partir d'aquest divendres, doncs, els barcelonins podran accedir-hi gratuïtament, en qualsevol horari, entrant amb el nom i DNI a la web, per comprovar el padró. Un cop feta la comprovació automàtica, podran retirar entrades a la franja horària seleccionada, és a dir, s'obtindrà el 'passi verd' per a l'hora escollida.
La primeta tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona i regidora de Gràcia, Laia Bonet, ha explicat que havien detectat que hi havia turistes que, a través del Gaudir Més, accedien al parc també en les franges horàries que estaven pensades exclusivament per als veïns de Barcelona. Aquestes eren de 7 a 9.30 hores i de 18.30 a 22 hores. Ara, en aquests horaris només hi podran entrar els barcelonins.
Bonet ha explicat que és cert que els turistes no feien cap il·legalitat, ja que per obtenir aquest programa d'avantatges només fa falta tenir més de 16 anys, sense necessitat d'estar empadronat. Per això, si un turista es donava d'alta podia entrar al parc de manera gratuïta, també en els horaris reservats per als veïns. Bonet ha lamentat que això tenia efectes negatius en el cas d'aquest espai, especialment per als veïns que veien com els turistes hi accedien en les hores reservades per a ells.
Segons dades de l'Ajuntament, hi ha unes 400.000 persones que tenen el Gaudir Més, quan només hi ha uns 195.000 empadronats a la ciutat. A banda, el 2025 es van registrar 240.000 accessos al Park Güell a través d'aquesta via. "Aquesta fórmula et permetia entrar com a visitant en horari reservat exclusivament per a veïns i això no ho podem admetre", ha manifestat.
Actualització dels carnets dels veïns més propers
En paral·lel a aquests canvis, s'ha iniciat la renovació del carnet que permet el lliure accés al parc al veïnat i a les escoles dels barris de la Salut, Vallcarca-Penitents, el Coll, Can Baró, el Baix Guinardó i el Carmel. Els veïns empadronats en aquests barris rebran a casa el nou carnet i les indicacions per activar-lo. Amb aquest, tindran accés lliure al recinte durant tot el dia, i també pels tres accessos exclusius per al veïnat.
En una segona fase està previst renovar també els carnets de l'alumnat i de les famílies de les escoles Baldiri i Reixac, Montseny, Turó del Cargol, Reina Elisenda Virolai, Jesuïtes Gràcia-Col·legi Kostka i Cor de Maria. Aquests carnets seran vàlids a partir del curs 2026-2027. Aquestes mesures es posen en marxa l'any que es compleix un segle des que l'Ajuntament de Barcelona va obrir-lo a la ciutadania.