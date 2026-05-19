Un centenar de participants en un simulacre d'incendi forestal al Solsonès que afecta diversos municipis i un càmping

El departament d’Interior i Seguretat Pública ha organitzat aquest matí un simulacre d’incendi forestal a la zona sud de la comarca del Solsonès. L’exercici, amb un centenar de participants, ha permès posar a prova la resposta i coordinació de tots els organismes i entitats que intervenen en cas d’incendi forestal.
L’exercici ha simulat un incendi forestal amb les condicions meteorològiques i ambientals d’un dia de juny i juliol, i un escenari evolutiu amb salts temporals. S’ha posat en pràctica la primera intervenció, el desplegament i la posada en funcionament de la Unitat de Comandament Mitjana (UCM) prop de la zona de l’incendi; i també del Centre de Comandament Avançat (CCA) que s’ha instal·lat al municipi de Cardona. A més, també s’ha simulat la presa de decisions per protegir la població que es podria veure afectada per l’incendi.
L’incendi ha començat al límit nord del terme municipal de Riner i ha progressat cap als municipis de Clariana de Cardener, Navès i Olius. Les zones més vulnerables han estat el Càmping La Ribera i la zona recreativa del pantà de Sant Ponç, i l’escenari previst ha requerit prendre mesures d’autoprotecció a les zones més properes a l’incendi. En aquest sentit, s’ha simulat l’enviament, sense fer-se efectiu, d’una alerta de Protecció Civil als mòbils de la zona.
Al simulacre s’ha activat el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) en fase d’alerta, i el pla d’autoprotecció (PAU) del Càmping La Ribera. El càmping ha practicat els avisos interns, els avisos als usuaris per megafonia, les obertures dels espais de confinament i la recepció dels mitjans externs.
En aquest simulacre s’ha aprofitat per convidar a les autoritats de la zona per explicar-los com es fan les diferents actuacions en situ, la presa de decisions i la coordinació davant un incendi forestal.
Dispositius dels cossos actuants
Els Bombers de la Generalitat, davant d’aquest escenari d’incendi forestal, han desplegat una vintena de bombers, entre els quals efectius del GRAF (Grup d’Actuacions Especials) i de l’EPAF (Equip de Prevenció Activa Forestal) amb 15 dotacions (3 Bombers Rurals Pensants, 12 vehicles lleugers de coordinació i comandament) amb la Unitat de Comandament Mitjana (UCM) i el Grup Operatiu de Suport (GROS) amb el Centre de Comandament Avançat (CCA) des d’on els Bombers de la Generalitat han coordinat totes les operacions.
Amb la finalitat de limitar la seva propagació i reduir-ne l’impacte, els Bombers han aplicat una estratègia d’extinció basada en l’anàlisi del comportament del foc, les condicions meteorològiques, l’orografia i la vegetació de la zona. A més, per la seva complexitat, han reforçat la capacitat operativa i l’estructura de comandament desplegant el nivell 4 del Sistema de Comandament Operatiu (SISCOM 4) per coordinar l’emergència.
Un dels principals objectius del simulacre ha estat posar en pràctica les accions operatives i els mecanismes de coordinació dels diferents cossos d’emergència davant d’un incendi forestal, així com donar a conèixer als agents implicats l’organització i el desenvolupament d’una emergència d’aquestes característiques, incloent-hi les necessitats operatives, logístiques i de comunicació que es generen durant la seva gestió.
Els Mossos d’Esquadra han participat a l’exercici amb el cap del dispositiu; dues patrulles de la Unitat de Seguretat Ciutadana; el Cap de torn regional i efectius de la Unitat Regional de Medi Ambient. Els efectius del cos han simulat dur a terme les tasques del grup d’ordre, tallant el trànsit a les zones properes a l’incendi.
Per la seva banda, els Agents Rurals han desplegat diverses unitats del Solsonès i comandaments del Cos, entre els quals el cap de l’Àrea Regional de la Catalunya Central; el sotsinspector i coordinador regional d’especialitats, i el cap de l’Àrea Bàsica del Solsonès. També han activat la Unitat de Suport a Actuacions Especials (USAE), amb un operador de control, un tècnic de comunicacions, un tècnic de la Unitat de Sistemes d’Informació Geogràfica i una periodista de l’Oficina de Comunicació.
En una situació d’incendi forestal, el Cos d’Agents Rurals assumeix el càlcul de la superfície afectada per l’incendi, determina quines afectacions ha produït i investiga les causes del foc.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat una ambulància preventiva.
Protecció Civil de la Generalitat ha desplaçat 3 tècnics dels serveis territorials a la Unitat de Comandament Mitjana (UCM) i al CCA. També hi ha hagut observadors als diferents punts de l’exercici. Al CCA s’hi ha desplaçat també la furgoneta de la Creu Roja.
A l’exercici també hi han participat tècnics forestals del departament d’Agricultura, i efectius de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) de la zona. En concret 8 voluntaris/voluntàries i 11 observadors/observadores que han mobilitzat un tractor amb una cuba de 3.000 l i una pickup de 700 litres per a la primera intervenció. A mesura que ha avançat l’incendi han mogut més recursos.
La Policia Local i l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil (AVPC) de Cardona també s’han mobilitzat per donar suport al CCA.
És important recordar que en cas d’incendi forestal, el confinament és la mesura de protecció més segura, tret que les autoritats ordenin l’evacuació.